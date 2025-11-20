문화유산위 “서울시, 세운4구역 합의 무시…개발 이익에 편향된 계획”

서울 종로구 종묘 모습. 뉴시스

국가유산청 문화유산위원회가 서울시의 종묘 앞 세운4구역 정비계획에 대해 강력한 우려를 표했다.

문화유산위는 20일 입장문을 내고 “2018년 세운4구역 사업시행계획 인가는 오랜 시간 논의를 거쳐 도출된 사회적인 합의”라며 “최근 서울시는 기존의 사회적 합의를 무시하고 일방적으로 세운4구역에 대한 고도 상향을 추진하고 있다”고 지적했다.

앞서 서울시와 국가유산청은 2018년 세운4구역 고층건물 높이를 최고 71.9m로 협의했다. 그러나 서울시는 지난달 30일 국가유산청과 별도 협의 없이 건물 최고 높이를 101∼145ｍ로 변경하는 내용을 고시했다. 다만 종묘 경계에서 100ｍ 내 건물은 최고 높이가 27도 각도 안에 들어와야 한다는 앙각 규정을 확대 적용해 종로변은 98.7ｍ, 청계천변은 141.9ｍ로 높이를 계획했다.

문화유산위는 “서울시의 이러한 행동은 관계기관들이 오랫동안 노력해 힘들게 이룬 균형을 일거에 무너트리고, 개발 이익에 편향된 자극적 계획안이라는 점에서 개탄스러운 일이 아닐 수 없다”며 “서울시가 지난 합의를 무시하고 새로운 개발안을 계획한다면 유네스코가 권고한 세계유산영향평가를 받는 것이 필수적”이라며 강조했다.

유네스코와 자문기구인 이코모스는 개발 사업이 세계유산의 탁월한 보편적 가치에 미치는 부정적 영향을 최소화하기 위해 2011년부터 세계유산영향평가제도를 운영하고 있다.

문화유산위는 “객관적이고 합리적인 검토 방식은 새로운 사회적 합의의 방안을 마련하기 위한 최소한의 절차”라며 서울시가 세계유산영향평가를 이행할 것을 거듭 촉구했다.

이어 “이번 사안이 단순히 정치적 대결이나 개발 이익을 둘러싼 이해당사자 간의 갈등 구도로 소모되는 것을 경계한다. 영원히 후손에게 물려주어야 할 세계유산 종묘의 가치를 유지하면서 보존과 개발이 조화를 이루는 최선의 대안을 찾는 과정에 다 같이 참여해야 한다”고 말했다.

종묘는 조선과 대한제국의 역대 왕과 왕비, 황제와 황후의 신주를 모시고 제사를 지내는 국가 사당으로, 1995년 12월 세계유산에 등재됐다.

