이선빈, 8년 연인 이광수 향한 귀여운 애정 표현 포착

배우 이선빈이 연인 이광수에 대한 애정을 공개적으로 드러냈다.

지난 19일 열린 제46회 청룡영화상 시상식에는 tvN 예능 ‘콩콩팡팡’에 출연 중인 배우 김우빈과 이광수가 감독상 시상자로 나섰다. 두 사람이 무대에 오르자 카메라는 객석에 앉아 있던 이광수의 오랜 연인 이선빈을 클로즈업했다.

이선빈은 영화 ‘노이즈’로 신인여우상 후보에 올랐으나 아쉽게 수상에는 실패했다. 하지만 이선빈은 카메라를 발견하자 양손으로 망원경 모양을 만들어 이광수를 바라보는 듯한 포즈를 취해 웃음을 자아냈다. 이에 김우빈은 웃음을 터트렸고, 이광수도 쑥스러운 듯 미소를 지어 눈길을 끌었다.

한편, 이광수와 이선빈은 2016년 SBS ‘런닝맨’에서 처음 인연을 맺고, 2018년 공개 열애를 시작했다. 이후 두 사람은 공식 석상에서도 서로에 대한 애정을 꾸준히 보여왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

