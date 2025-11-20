‘솔로 10주년’ 태연, 첫 컴필레이션 앨범 티징 공개

소녀시대 태연의 첫 컴필레이션 앨범 파노라마 : 더 베스트 오브 태연의 무드를 미리 만날 수 있는 티징 콘텐츠가 공개됐다.

20일 태연 공식 SNS 채널에서 공개된 무드 샘플러와 티저 이미지는 빈티지한 질감의 화면 속 태연의 다채로운 비주얼을 담아 이번 컴필레이션 앨범의 전반적인 무드를 미리 엿볼 수 있어 이목을 집중시켰다.

또한 태연은 앞서 마이 보이스(My Voice) 티저 콘텐츠를 통해 마이크 형태의 스페셜 버전 앨범 발매를 예고하며 많은 이들의 소장 욕구를 자극했다.

12월 1일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 공개되는 파노라마 : 더 베스트 오브 태연은 태연이 ‘믿고 듣는’ 보컬리스트로서 지난 10년간 펼쳐온 음악 여정을 한 폭의 파노라마로 담아낸 앨범이다. 신곡이자 타이틀곡 인사(Panorama)를 포함해, 그동안 선보인 수많은 곡 가운데 대표적인 시기와 장르로 선별한 총 24트랙으로 이루어져 있다.

태연은 “과거에도 그렇고 앞으로도 계속 추구하고, 본질로서 가져가고 싶은 것은 꾸준함이다”라며 “기다려주시는 팬분들이 있어서 할 수 있고, 다시 한 번 힘을 낼 수 있는 원동력이라고 생각한다”며 이번 컴필레이션 앨범에 대한 기대감을 끌어올렸다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

