조영구, 충격적인 투자실패담…주식으로만 21억 증발

유튜브 채널 ‘그리구라’에 출연한 조영구가 주식으로 스트레스를 받는 심정을 토로하고 있다. 사진=유튜브 영상 캡처

방송인 조영구가 56억원을 잃은 후 조울증을 고백했다.



유튜브 채널 ‘그리구라’는 지난 19일 조영구가 게스트로 참여한 영상을 공개했다.

영상에서 조영구는 “2008년부터 주식을 시작했는데 날린 돈이 정확히 21억원이다. 사는 게 사는 게 아니다”라며 “주식 때문에 너무 스트레스를 받는다”고 토로했다.

또 조영구는 “가정적으로 행복하게 살 수 있었다. 주식이 올라가면 기운이 나지만, 떨어지면 미쳐버린다. 열이 받더라. 이게 반복되니까 조울증 때문에 가족에게 인정을 못 받는다. 주식으로 내 삶이 피폐해졌다. 일이 많고 열심히 살았으니 이겨냈지 일도 없었다면 죽었을 것 같다”고 말했다.

김구라는 “조영구씨가 김현욱씨 유튜브에서 ‘빌려준 돈만 35억원이고 주식에서 잃은 돈까지 합치면 56억원 손해를 봤다’고 했다”며 “조영구씨가 절박해 돈을 많이 벌고 있다. 한 달에 행사를 20~30개 한다”고 설명했다.

조영구는 최근 유튜브 채널에 출연해 주식으로 마음고생한 사연을 털어놓았다. 지난달 ‘김현욱의 뉴스말고 한잔해’에서는 “지금 통장을 보니 25억원에서 4억5000만원 남았더라. (주식할 돈으로) 땅을 샀으면 돈을 많이 벌었을 것”이라며 “35억원 빌려준 건 언젠가 받을 수 있을 거다. 돈을 빌려달라는 사람들이 너무 많아 미치겠다. 난 돈이 없다”고 고충을 털어놨다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

