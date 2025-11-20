스포츠월드

이승기, 부모에게 ‘26억대 타운하우스’ 통 큰 증여…대체 무슨 일?

입력 : 2025-11-20 09:25:29 수정 : 2025-11-20 09:32:53

가수 겸 배우 이승기.   사진= 뉴시스

가수 겸 배우 이승기가 부모에게 약 26억 원 상당의 타운하우스를 증여한 사실이 전해졌다.

 

지난 19일 여성지 ‘우먼센스’는 “이승기가 약 10년간 보유했던 경기도의 고급 타운하우스를 최근 부모에게 증여했다”고 보도했다. 

 

보도에 따르면 이승기는 경기도 광주시 신현동에 위치한 한 타운하우스를 지난 8월 부모에게 증여했다. 이 주택은 416㎡(126평)의 대지에 지하 1층~지상 1층 구조로 지어졌으며, 건물 연면적은 289㎡ (약 87평)에 이른다. 정확한 가격은 알 수 없지만 같은 단지 내 동일한 면적의 주택이 지난 7월 26억원에 거래된 것으로 알려진다.

 

이승기는 이 주택을 2016년 7월 약 13억 3941만여 원에 매입해 약 10년간 보유해왔다. 

 

한편, 이승기는 2023년 배우 이다인과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 결혼 후 용산구 한남동 고급 빌라에 105억원 전세로 신혼집을 마련했으며, 현재 장충동에 새 단독주택을 짓고 있는 것으로 전해졌다. 



한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]

