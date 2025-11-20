베리즈, 팬 스토어 론칭…SM엔터 공식 온라인 스토어 오픈

카카오엔터테인먼트(대표 권기수, 장윤중)는 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈의 팬 스토어 '베리즈샵'(Berriz Shop)을 20일 공식 오픈했다고 밝혔다.

‘베리즈샵’은 콘텐츠와 아티스트 등 다양한 K컬처 IP의 공식MD, 한정판MD, 팬클럽 멤버십 등을 구매할 수 있는 온라인 팬 스토어다. 스토어는 레이블, 아티스트, 콘텐츠 등 각 IP가 가진 고유한 브랜드 세계관을 반영한 콘셉트 디자인을 통해 IP 맞춤형으로 개별 구성된다. MD 상품 구매를 넘어, 좋아하는 IP의 스토리와 감성을 색다르게 경험할 수 있을 전망이다. 베리즈는 K팝 아티스트, 혹은 인기 드라마 속 AI 페르소나와 소통하고 팬들 간의 교류도 활발하게 이뤄지며 전 세계 K컬처 팬들의 놀이공간으로 자리매김하고 있는 만큼, 베리즈샵을 통해 팬덤 경험과 즐거움을 한층 확장할 계획이다.

‘베리즈샵’의 론칭과 함께, SM엔터테인먼트의 SMTOWN &STORE(에스엠타운 앤드스토어)가 베리즈샵에 문을 연다. 보아(BoA), 동방신기(TVXQ!), 슈퍼주니어(SUPER JUNIOR), 소녀시대(Girls' Generation), 샤이니(SHINee), 엑소(EXO), 레드벨벳(Red Velvet), 엔시티 127(NCT 127), 엔시티 드림(NCT DREAM), 웨이션브이(WayV), 에스파(aespa), 라이즈(RIIZE), 엔시티 위시(NCT WISH), 하츠투하츠(Hearts2Hearts) 등 SM엔터 아티스트들의 공식 MD를 포함해 기존에 출시된 약 1,000여 종의 상품을 만날 수 있다. 아티스트의 생일, 데뷔를 기념하는 스페셜 MD 등 이후 새롭게 선보이는 SM엔터 아티스트들의 일부 상품은 베리즈샵 내 스토어에서만 단독 판매될 예정으로, SM엔터의 공식 온라인 스토어로서 팬들과 다양하게 소통할 예정이다.

또한 아이유(IU), 우즈(WOODZ), 몬스타엑스(MONSTA X), 아이브(IVE), 키키(KiiiKiii), 아이딧(IDID), 나우즈(NOWZ) 등 다양한 아티스트들의 2026 시즌 그리팅도 베리즈샵에서 만나볼 수 있다. 아이들(i-dle)도 20일 오후 2시부터 시즌 그리팅 예약 판매를 시작한다. 베리즈는 K팝, 드라마 등 K컬처 산업의 파트너들과 협력해, 다양한 IP들의 스토어를 베리즈샵에 순차적으로 오픈할 계획이다.

특히 전 세계 팬들이 베리즈샵을 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 다양한 서비스도 제공한다. 한국어와 영어를 포함해 18개 언어를 지원하는 것은 물론, 전 세계 500여개 거점을 기반으로 한 안정적 글로벌 배송, 다통화 결제 등 체계적인 글로벌 결제 및 배송 시스템을 마련했다. 고객 상담 서비스도 한국어 외에 영어, 중국어, 일본어 등 4개 언어를 지원할 예정이다. 더불어 베리즈 앱을 통한 디지털 연계 서비스, 팝업 스토어 등 다양한 온오프라인 프로모션과 서비스도 기획해 선보일 계획이다.

카카오엔터테인먼트는 "베리즈샵은 다양한 K컬처 IP의 스토리를 새롭게 풀어내며, 베리즈에서의 팬 경험을 더욱 풍성하게 확장할 것”이라며, "베리즈는 K팝 아티스트, 드라마, 웹툰 등 K컬처를 사랑하는 전 세계 팬들이 한 공간에 모여 함께 즐기고 소통하며, 새로운 팬덤 문화를 만들어갈 수 있도록 다양한 서비스를 선보일 계획”이라고 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

