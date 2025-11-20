‘페스티벌계 메가 루키’ AxMxP, 12월 28일 ‘이노마스 뮤직 시리즈 2’ 출연

신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 연말을 공연으로 물들인다.

AxMxP는 오는 12월 28일 대구 엑스코 오디토리움에서 열리는 ‘이노마스 뮤직 시리즈 2’에 출연을 확정 지었다.

‘이노마스 뮤직 시리즈’는 연주에 담긴 열정과 진심을 오롯이 느끼며, 음악과 하나 되는 밴드 음악의 세계를 경험할 수 있는 공연이다. AxMxP는 공연 이틀 차인 28일에 출연해 강렬함과 청량함을 넘나드는 다채로운 음악, 신인의 뜨거운 열정과 에너지로 관객들을 사로잡을 예정이다.

AxMxP는 그동안 ‘뷰티풀 민트 라이프 2025’, ‘부산국제록페스티벌 2025’ 등 다수의 대형 페스티벌에서 화려한 눈도장을 찍으며 페스티벌계의 메가 루키로 주목받고 있다. 연말에도 ‘이노마스 뮤직 시리즈 2’뿐만 아니라 ‘PEAKBOX 2025 vol.2 : 사랑·청춘·행복’, ‘2025 Someday Christmas – 부산’, ‘카운트다운 판타지 2025-2026’ 출연을 앞두고 있어 이목이 집중된다.

지난 9월 정규 1집 ‘AxMxP’로 가요계에 등장한 AxMxP는 데뷔 앨범으로 역대 밴드 데뷔 앨범 초동 판매량 1위를 기록하고, 빌보드 코리아와 빌보드가 선정한 ‘9월의 빌보드 K팝 루키(K-Pop Rookie of the Month for September)’에 이름을 올렸다. 이 외에도 각종 콘텐츠와 페스티벌을 통해 눈에 띄는 활약을 펼치며 국내외의 뜨거운 관심을 받고 있다.

한편 AxMxP가 출연하는 ‘이노마스 뮤직 시리즈 2’ 티켓은 11월 21일 오후 8시부터 공연 예매 사이트 티켓링크에서 예매 가능하다.

