쯔양, 한 달 수익 ‘외제차 값’…1270만 구독자가 만든 클래스

유튜버 쯔양(28·박정원)이 한 달 수익을 공개해 놀라움을 안겼다.

지난 19일 유튜브 채널 나래식은 쯔양이 게스트로 출연한 영상을 공개했다.



영상에서 개그우먼 박나래가 유튜브 구독자 수를 묻자 쯔양은 “1270만명”이라며 “구독자 1000만 유튜버에게 주어지는 다이아몬드 버튼을 받았다”고 답했다. 박나래가 “진짜 다이아를 박아주냐”고 묻자 쯔양은 “아니더라”고 말했다.

또 다이아몬드 버튼을 받기까지의 과정도 밝혔다. 쯔양은 “(유튜브를 시작한 지) 6개월 정도 돼서 골드(100만명)였다”며 “다이아몬드까지는 6년 정도 걸렸다. 한 달 구독자는 10만~20만 정도 구독해 주신다. 그게 계속 유지가 되는 게 신기하다. 해외 채널에서도 많이 보신다”고 말했다.

박나래는 유튜브 수익에 대해서도 질문했다. “한달에 소형차 정도 되느냐?”고 묻자 쯔양은 “완전 수익으로만 따지면 외제차 정도는 된다”고 답해 놀라움을 안겼다.

쯔양은 21살이던 2018년부터 남다른 먹방으로 주목받았다. 먹는 음식 양이 많은데도 늘씬한 몸매, 귀여운 외모를 뽐내며 인기를 끌었다. 이후 각종 방송에도 출연하며 활동반경을 넓혔고, 사이버렉카 피해를 받으며 국정감사장에도 출석한 바 있다. 쯔양은 직원 10명인 회사를 운영 중이다.

