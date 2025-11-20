한국 여자 핸드볼, 세계선수권 출격…노르웨이·앙골라·카자흐스탄 상대

사진=대한핸드볼협회 제공

대한핸드볼협회는 제27회 세계여자선수권대회 참가를 위해 대한민국 여자 핸드볼대표팀이 19일 출국했다고 밝혔다.

대표팀은 우선 튀니지로 이동해 현지에서 튀니지 국가대표팀과 친선경기를 두차례 가진 뒤 독일 트리어로 이동할 예정이다.

한국은 이번 대회 조별리그에서 노르웨이·앙골라·카자흐스탄과 함께 H조에 속한다. 상대 전적은 ▲노르웨이 7승1무11패, ▲앙골라 8승1무2패, ▲카자흐스탄 26승2패이다.

사진=대한핸드볼협회 제공

과거 한국은 2009년과 2005년 세계여자선수권대회에서 노르웨이를 상대로 승리를 거둔 바 있으나, 최근 노르웨이가 제26회 세계여자선수권대회(2위)와 2024 파리올림픽(1위)에서 상위권 성적을 이어가고 있어 결코 만만치 않은 상대다. 앙골라와는 제17회 및 제18회 세계여자선수권대회에서 승리를 거둔 경험이 있어 이번 대회에서도 기대감을 갖게 만든다. 카자흐스탄과의 대결은 2011년 이후 단 한 차례도 패하지 않는 강세를 이어오고 있다.

이계청 감독은 “튀니지 전지훈련에서 전술과 선수 컨디션을 최종적으로 점검하여 조별리그에서 흔들림 없는 경기력을 보여줄 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.

사진=대한핸드볼협회 제공

여자 국가대표팀 주장 이연경(경남개발공사)은 “공격과 수비 모두에서 안정적으로 팀워크를 맞추는데 중점을 두고 있다” 며 “대회에서 팀이 원하는 흐름을 만드는 데 힘을 보태겠다”고 밝혔다.

레프트백 우빛나(서울시청)는 “경기마다 팀에 도움이 될 수 있도록 차분하게 준비하고 있다” 며 “집중력을 유지하며 제 역할을 다하겠다”고 전했다.

한국 대표팀은, 독일 트리어(Trier) SWT아레나에서 한국시간 기준 28일 새벽 4시30분에 노르웨이를 상대로 대회 첫 경기를 치르며, 이어 30일 새벽 2시에 앙골라, 12월 2일 새벽 2시에는 카자흐스탄과 맞붙는다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

