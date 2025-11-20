‘잠적 해프닝’ 장동주 “사정으로 정비 시간 필요했다…소통 늦어져 죄송”

배우 장동주. 뉴시스

최근 갑작스러운 잠적 해프닝으로 팬들을 걱정케 한 배우 장동주가 직접 사과의 뜻을 전했다.

장동주는 20일 자신의 SNS에 “최근 제 사적인 상황으로 인해 연락이 원활하지 않아 드라마 관계자분들, 제작사, 소속사, 가족과 지인분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사죄드린다”고 말했다.

이어 “그동안 여러 사정이 겹치며 잠시 스스로 정비할 시간이 필요했다. 이 과정에서 소통이 늦어진 부분은 전적으로 제 책임이며, 어떤 이유로도 변명하지 않겠다”며 “15살 어린 나이에 연기를 시작하며 쉼 없이 달려오다 보니 제 컨디션과 마음을 제대로 돌아보지 못했다. 이번 일을 계기로 제 행실이 주변 분들에게까지 영향을 끼친다는 사실을 다시 한번 깊게 깨달았다”고 반성했다.

그러면서 “앞으로는 어떤 상황에서도 더 명확하고 책임감 있게 소통하며, 맡은 일에 대해 철저히 준비하여 현장에서 신뢰를 지킬 수 있도록 제 스스로를 더욱 단단히 관리하겠다”며 “내년부터는 더 건강한 마음가짐으로 연기에 집중하겠다”고 전했다.

앞서 장동주는 지난달 31일 SNS에 검은 배경 사진과 함께 “죄송합니다”라고 적어 팬들의 걱정을 샀다. 연락두절 상태였지만, 당시 소속사 넥서스이엔엠 측이 소재 파악을 하면서 단순 해프닝으로 마무리됐다.

한편 장동주는 내년 1월16일 방송 예정인 드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’에 출연할 예정이다.

