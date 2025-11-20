‘부산 미래의 읏맨은 나!’…OK저축은행, 부산 초등학생에게 응원 티셔츠 전달

사진=OK저축은행 제공

OK저축은행 읏맨 프로배구단(구단주 최윤, 이하 OK 읏맨 배구단)은 부산 지역 초등학생들을 대상으로 응원 티셔츠를 전달했다.

이번 전달은 부산 강서구·북구·사상구에 위치한 68개 초등학교 1학년 학생 4137명 대상으로 진행된 대규모 지역 밀착 활동으로, 어린 학생들이 자연스럽게 배구를 접하고 구단을 친숙하게 느낄 수 있도록 마련됐다. 응원 티셔츠를 착용하고 강서실내체육관을 방문한 학생에게는 홈경기 무료입장 혜택이 제공된다.

OK 읏맨 배구단은 2025~2026시즌을 앞두고 부산으로 연고지 이전 후 유소년 팬층 확대와 지역 사회 교감을 위한 다양한 프로그램을 이어오고 있다. 이번 티셔츠 배포에 앞서 부산시 초등학교 30개교를 대상으로 진행한 ‘찾아가는 배구 일일클리닉’ 역시 큰 호응을 얻었다.

이 같은 노력 속에 부산 팬들의 반응도 뜨겁다. 지난 9일 홈 개막전부터 4270명의 관중이 몰려 매진을 기록했으며, 이후 홈경기에서도 높은 좌석 점유율을 보이며 OK 읏맨 배구단을 향한 부산 팬들의 강한 관심을 확인시켰다.

OK 읏맨 배구단 관계자는 “이번 응원 티셔츠 전달은 부산 지역 유소년 팬들이 배구를 보다 가까이 즐길 수 있도록 하기 위한 취지에서 준비했다. 또한 OK 읏맨 배구단이 부산 시민들과 함께하는 구단이라는 메시지도 전하고자 한다”라며 “앞으로도 부산 팬들을 위한 다양한 지역 밀착 활동과 배구 저변 확대 프로그램을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

