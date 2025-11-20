반등한 울산, 잔류 확정 노린다… 이청용이 선봉 선다

울산 이청용. 사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그1 울산 HD가 광주FC 원정을 떠난다.

울산은 오는 22일 오후 4시 30분 광주월드컵경기장에서 광주FC와 하나은행 K리그1 2025 37라운드를 소화한다.

현재 36경기를 치른 울산은 승점 44(11승11무14패)로 9위에 올라 있다. 같은 날 10위인 수원FC(승점 39)가 7위 FC안양(승점 48)에 패할 경우 울산은 남은 2경기 결과와 상관없이 잔류할 수 있지aks 반드시 승리해 리그 마지막 원정에서 자력으로 잔류를 확정 짓겠다는 목표다.

울산은 지난 9일 수원FC와 K리그1 36라운드 홈경기에서 이청용의 도움을 받은 루빅손의 대포알 슈팅 결승골에 힘입어 1-0 승리를 거두며 승강 플레이오프 위험에서 벗어났다.

이날 울산은 기분 좋은 승리에도 환하게 웃을 수 없었다. 지난 1일 안양과 35라운드(1-3 패) 원정에서 전역 복귀 도움을 신고하며 이번 시즌 최우수선수(MVP) 자격을 증명한 이동경이 불의의 부상을 입었다. 수원FC전에서도 종횡무진 활약했으나 후반 40분 문전으로 침투하는 과정에서 그라운드에 쓰러졌다. 이후 부상 투혼을 발휘하며 풀타임 활약했으나 경기 후 오른쪽 10번 갈비뼈 골절로 4주 이상의 회복이 필요하다는 정밀진단 결과가 나왔다.

울산은 이동경 없이 남은 경기에 임해야 한다. 노상래 감독은 “이동경이 포기하지 않는 집념을 발휘하다가 부상을 당했다. 감독으로서 이동경이 팀에 헌신해 준 점을 고맙게 생각한다. 미안하다”며 위로의 메시지를 건넸다.

수원FC전에서 유효슈팅 13개를 모두 막아내며 클린시트를 달성한 조현우 역시 “(이)동경이가 부상을 당해 속상하다. 많이 걱정된다. 이른 시일 내 잘 회복했으면 좋겠다”라는 바람을 전했다.

이동경은 없지만 노상래 감독은 A매치 휴식기 동안 선수들의 컨디션을 두루 점검하며 조직력을 다지는데 중점을 뒀다. 더불어 일부 선수가 부상에서 회복하며 힘을 보탤 수 있는 만큼 광주 원정에서 승점 3점을 반드시 손에 넣겠다는 각오다. 선수단 모두 이동경에게 승리를 선물하기 위해 구슬땀을 흘리고 있으며, 이동경 역시 병상에서 힘찬 응원으로 힘을 실어줄 계획이다.

이청용이 선봉에 선다. 이청용은 이번 시즌 광주와 두 차례 맞대결에서 골망을 흔들었다. 5월 2일 홈에서 강상우의 패스를 선제골로 연결했고 지난달 18일에는 쐐기포를 터트리며 2-0 승리를 주도했다. 특히 이 경기는 노상래 감독이 임시로 지휘봉을 잡은 첫 경기였던 만큼 좋은 기억으로 남아 있다.

이청용은 5월28일 광주 원정(1-1 무)에서 대기 명단에 이름을 올렸으나 출전하지 않았다. 이번에 광주전 3경기 연속골 사냥에 나선다. 수원FC전에서도 루빅손의 골을 도운 만큼 경기력과 팀 기여도, 자신감이 최고조다.

조현우의 활약도 눈부시다. 현재 대한민국과 울산의 넘버원 수문장인 그가 지난 수원FC전 클린시트로 울산 골키퍼 역대 최다 클린시트 기록을 달성했다. 조현우는 K리그1 통산 71회 클린시트로 김병지(K리그1(54회)+플레이오프(1회)+리그컵(15회)=70회, 2위)와 김영광(K리그1(51회)+플레이오프(1회)+리그컵(11회)=63회, 3위)을 제치고 최고 골키퍼로 우뚝 섰다. 광주전에서 무실점할 경우 이번 시즌 리그 10회 클린시트에 오른다.

울산은 광주와 통산 전적에서 19승7무5패로 압도한다. 다만 최근 10경기에서 5승 1무 4패로 근소하게 우위를 점하고 있다.

