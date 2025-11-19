장영란, 아들 둘 의사 만든 시부모님의 교육 철학은?

사진= 장영란 SNS

방송인 장영란이 시부모님의 남다른 교육 철학과 헌신을 공개하며 눈길을 끌었다.

19일 오후, 장영란 유튜브 채널 ‘A급 장영란’에는 ‘결혼 16년 만에 처음으로 시댁에서 김장하는 장영란’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 제작진이 장영란의 시어머니에게 아들 두 명이 모두 의사가 되었을 때의 소감을 묻자, 시어머니는 “좋았죠. 즈그 몫은 즈그가 하겠구나”라고 솔직하게 답해 자녀들의 성취에 대한 뿌듯함과 안도감을 드러냈다.

장영란은 이어 “근데 아들들 의사 만드는 거 쉽지 않지”라고 덧붙였고, 제작진 역시 “지금 대치동에서 몇천만 원 들여서도 못 만든다”고 공감하며 시부모님의 교육 성공 사례를 강조했다.

또한 장영란은 시부모님의 경제적 상황을 언급하며 “어머님 아버님 입장에서는 막 부유하지도 않는 상황에서” 이러한 성과를 이루었다고 설명했다. 남편 한창 씨 역시 부모님의 헌신을 회상하며 “버는 거 족족 그냥 애들한테 투자를 하신 건 맞다. 솔직히”라고 밝혀, 경제적 여건을 넘어선 부모님의 전폭적인 지원이 있었음을 전했다.

