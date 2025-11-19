현빈♥손예진, 청룡영화상에서 포착된 ‘달달한 투샷’ 공개

사진 = KBS 2TV '청룡영화상' 방송화면

배우 현빈과 손예진의 시상식 나란히 앉은 모습이 포착돼 화제를 모았다.

19일 서울 여의도 KBS홀에서는 한지민과 이제훈이 진행을 맡은 제46회 청룡영화상 시상식이 진행됐다. 이날 1부에서는 영상으로 스태프상 시상이 마무리된 후, 영화 ‘어쩔수가없다’에서 손예진의 딸 리원 역을 맡은 아역 배우 최소율이 무대에 올라 첼로 연주를 선보였다.

손예진은 객석에서 최소율의 연주를 휴대전화로 촬영하며 흐뭇한 미소를 짓는 모습으로 주목받았다. 이전 ‘어쩔수가없다’ 촬영 현장에서 아역 배우 홀대 논란이 있었지만, 최소율의 어머니가 직접 해명하며 사건은 일단락된 바 있다.

사진 = KBS 2TV '청룡영화상' 방송화면

이어 라포엠의 ‘고추잠자리’ 무대가 이어지는 동안, 손예진 왼편에 앉은 현빈과의 투샷이 카메라에 잡혀 눈길을 끌었다. 손예진 오른편에는 동작과 출연진인 이성민과 염혜란이 함께 자리했다.

현빈은 ‘하얼빈’, 손예진은 ‘어쩔수가없다’로 각각 남녀주연상 후보에 이름을 올리며 시상식 주목 인물로 떠올랐다.

한편, 제46회 청룡영화상은 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 개봉 또는 OTT 공개된 국내 작품을 대상으로 전문가와 누리꾼 투표를 종합해 각 부문 후보를 선정했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]