이찬혁, 청룡영화상 다시 뒤흔들었다…작년 ‘관짝 퍼포먼스’ 그 이상

19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서는 제46회 청룡영화상 시상식이 진행됐다.

이날 이찬혁은 두 번째 솔로 정규 앨범 ‘에로스’의 더블 타이틀곡 ‘멸종위기사랑’과 ‘비비드라라러브’를 연달아 부르며 현장을 압도했다.

공연은 라이브 밴드와 함께 한편의 뮤지컬을 연상시키는 연출로 꾸며졌고, 관객들의 큰 환호를 이끌어냈다.

지난해 이찬혁은 목격담, 파노라마, 장례희망을 연달아 선보인 뒤 스스로 관 안으로 들어가 퇴장하는 이른바 ‘관짝 퍼포먼스’로 큰 화제를 모았던 바 있다. 이 때문인지 올해 그의 무대에는 더욱 높은 관심이 쏠렸고, 이찬혁은 기대를 저버리지 않는 또 한 번의 강렬한 퍼포먼스를 완성했다.

한편, 제46회 청룡영화상은 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 공동 MC로 나섰으며 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 총 18개 부문 시상이 진행됐다. 시상식에는 최다관객상과 청정원 인기스타상도 포함된다.

