‘새 출발 선언?’ 이시영, 전남편 아이 출산 후 바로 리모델링 돌입

배우 이시영의 일상이 공개됐다.

이시영은 19일 자신의 SNS에 “공사 시작”이라는 글과 함께 사진을 올리며 집 리모델링 소식을 전했다. 공개된 사진에는 공사 중인 집 내부가 담겼고, 그는 해당 작업을 진행하는 공간 비주얼 디렉터의 계정을 태그했다.

앞서 이 디렉터는 지난 9일 SNS를 통해 이시영과의 만남을 언급하며 “새로운 공간을 만들기 위해 아름다운 나의 클라이언트와 1시간 막간 데이트”, “너무 편하다고 해주니 추천하고 뿌듯하네요. 우리 정윤이랑 아기방도 예쁘게. 이제 스타트”라고 전한 바 있다.

한편 이시영은 2017년 사업가 조승현(52) 씨와 결혼해 이듬해 1월 아들을 얻었다. 그러나 올해 3월 두 사람은 이혼 절차에 들어갔다. 소속사 에이스팩토리는 당시 “상호 원만하게 합의해 이혼 절차를 진행 중”이라고 밝혔다.

이어 7월 8일, 이시영은 전 남편의 동의 없이 냉동 배아를 이식해 둘째를 임신했다고 직접 알렸다. 그는 SNS에 “현재 임신 중이다”, “폐기 시점을 앞두고 이식받는 결정을 내렸다. 상대방은 동의하지 않았지만, 내가 내린 결정의 무게는 온전히 안고 가려 한다”고 밝히며 심경을 털어놨다.

이후 조승현 씨도 입장을 전하며 “이혼한 상태라 둘째 임신에 반대한 건 맞다. 하지만 둘째가 생겼으니 아빠로서의 책임을 다하려고 한다. 둘째 출산과 양육에 필요한 부분도 협의해서 각자의 역할에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이시영은 최근 딸을 출산했다. 소속사는 “최근 이시영이 딸을 출산했다. 산모와 아이 모두 안정을 취하고 있다”며 복귀를 예고했다.

한편 이시영은 ENA ‘살롱 드 홈즈’에서 활약했으며, 내년에는 HBO맥스 신작 ‘멘탈리스트’를 통해 글로벌 시청자와 만날 예정이다.

