신지, ♥문원에 ‘1억 포르쉐 선물설’ 정면 반박…“내가 왜?”

그룹 코요태 멤버 신지가 남자친구 문원에게 ‘1억 포르쉐 선물’ 의혹이 제기된 기사에 대해 직접 정정했다.

19일 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에는 “한국에서 진짜 제일 맛있는 스프 카레집 찾았습니다”라는 제목의 영상이 업로드됐다. 이날 영상에서 신지와 문원은 스프 카레 맛집을 방문해 다양한 메뉴를 즐겼다.

생일을 앞둔 신지는 “생일날 스케줄 있는 게 좋더라. 더 많은 분들한테 축하를 많이 받는다”고 밝히며 분위기를 전했다. 제작진이 문원에게 “서프라이즈 준비하셨냐”고 묻자, 신지는 “이벤트 받아본 적 없다”고 말해 웃음을 안겼다. 문원 역시 “신지 씨가 정말 마음에 들었던 것들 기억을 해서 몇 달이 걸리든 품절된 거를 끝까지 기다려서 바로 사온다”고 설명했다.

신지는 최근 문원에게 선물받은 반지를 언급하며 “얼마 전에 돌아가는 반지를 받았다. 나는 분명히 골드를 이야기 했었는데 실버를 샀더라”고 농담했다. 이어 “근데 너무 좋아서 보는 사람마다 다 예쁘다고 하더라. 데이지 꽃이 돌아간다. 품절이라 잊고 있었다. 그래서 앞으로는 비싼건데 품절된 거를 계속 이야기 하겠다”고 너스레를 떨었다.

영상에서는 ‘차 선물설’에 대한 해명도 이어졌다. 제작진이 “차 선물 받았다고 기사 났더라”고 묻자, 신지는 “포르쉐 남이 무슨 말이냐”고 일축했다. 문원은 “신지 씨가 15년 동안 아껴가며 탔던 차다. 나는 관리만 해주려고”라고 설명했다.

신지는 다시 한번 “오해의 소지가 있게 기사가 났는데 1억이 넘는 포르쉐 선물 안 한다. 내가 왜? 이 사람도 벌이가 있다. 필요하면 본인이 살거다. 포르쉐남은 아니다”고 직접 정정해 논란을 마무리했다.

앞서 신지는 지난달 22일 “15년간의 애증이 담긴 포르쉐 팔고 새로운 차 구입했습니다”라며 차량 교체 소식을 공개한 바 있다. 그는 “15년 됐다. 안전을 위해서 차를 하나 중고로 다시 샀다. 멤버들이 ‘아직도 그 차 타고 다니냐, 제발 이제는 바꿔라’라고 얘기해서 큰맘 먹고 바꾸는 차”라고 설명했다.

문원은 신지의 새 차에 대해 “새 차라서 좋다. 15년 동안 정말 애지중지하게 탔었는데 어떤 마음으로 바꾼지 알아서 마음이 오묘하기도 하고 앞으로 이 차가 신지 씨를 잘 지켜줬으면 좋겠다. 또 내가 끝까지 잘 관리할 거다”고 애정을 드러냈다.

