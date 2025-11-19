하이로닉, 2025 대한리프팅학회서 ‘시너젯’ 강연 진행

글로벌 미용의료기기 기업 ㈜하이로닉은 지난 16일 서울 코엑스 컨벤션센터에서 열린 ‘2025 대한리프팅학회 제7회 학술대회 및 국제심포지엄’에서 ‘시너젯(SYNERJET)’을 주제로 한 강연이 열렸다고 밝혔다.

최근 미용 시장에서는 피부 손상을 최소화하면서도 효과적인 성분 전달을 가능하게 하는 ‘비침습 기반 스킨부스터 케어’가 핵심 트렌드로 부상하고 있다. 이에 따라 니들프리 방식의 장비 수요가 빠르게 증가하고 있다. 하이로닉은 이러한 흐름에 발맞춰 최신 기술을 적용한 신제품 시너젯을 출시하며 시장을 선도하고 있다.

이번 학술대회는 국내외 리프팅 및 피부 분야 전문가들이 모여 최신 트렌드와 기술을 공유하는 자리였다. 현장에서 소개된 시너젯은 이 같은 트렌드에 최적화된 최신 장비로 주목받았다.

이날 이상훈 예쁨주의쁨의원 총괄원장이 강연에 나섰다. 이상훈 원장은 ▲흡수 깊이 ▲피부 보습 ▲분사 제어 등 케어 결과를 좌우하는 핵심 요소를 중심으로 기존 니들 기반 스킨부스터 기술과는 다른 ‘니들프리’ 기반 접근법의 장점을 공유했다. 특히 시너젯만의 균일한 분사 기술과 유효 성분 전달 효율에 대한 실제 데이터를 기반으로 설명하며, 참석한 의료진들의 높은 관심을 이끌어냈다.

시너젯은 하이로닉이 개발한 마이크로젯 기반 니들프리 장비다. 피부 표면에 물리적 손상을 최소화하면서도 스킨부스터의 핵심 성분이 효과적으로 흡수되도록 돕는다. 최신 기술이 적용된 장비인 만큼, 기존 니들프리 솔루션 대비 정밀 제어성과 안정성에서 높은 평가를 받고 있으며, 비침습 방식으로 부담이 적어 다양한 피부 고민에 폭넓게 응용 가능해 활용도가 높다는 평가다.

하이로닉 관계자는 “시너젯은 보다 섬세하고 정교한 사용 환경을 위한 솔루션으로, 안전성과 편의성을 동시에 고려한 장비”라며, “앞으로도 전문가들과의 협업을 통해 기술 신뢰도를 높이고, 시장을 선도하는 최신 장비로서의 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 전했다.

