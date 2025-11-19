“떼창 준비 됐나요”…임영웅 ‘그댈 위한 멜로디’ MV 공개

가수 임영웅이 신곡 뮤직비디오로 기분 좋은 에너지를 전했다.
19일 오후 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’의 수록곡인 ‘그댈 위한 멜로디’ 뮤직비디오가 공개됐다.
뮤직비디오 속 임영웅은 기타를 시작으로 드럼과 피아노, 우쿠렐라, 아코디언, 트럼펫까지 다양한 악기를 섭렵해 흥을 더하는 가하면, 독보적인 비주얼과 트렌디한 스타일링으로 팬들을 설레게 만들고 있다.
“팬 분들이랑 같이 부르면 참 재미있겠다”며 ‘그댈 위한 멜로디’를 소개했던 만큼, 떼창이 절로 나오는 중독성 강한 후렴구와 밝고 희망적인 가사도 돋보인다.
‘그댈 위한 멜로디’ 뮤직비디오는 세트장과 함께 XR 기술을 활용해 가상공간을 실감 나게 구현할 수 있는 스튜디오인 네이버 1784 사옥 내 비전스테이지에서도 촬영됐다.
8K 대형 LED 스크린과 영화 제작에 사용되는 씨네 카메라, 조명 및 초현실적인 가상환경에서 촬영할 수 있는 버추얼 프로덕션 장비들로 촬영돼 리얼한 현장감은 물론, 극적인 효과까지 더해졌다. 임영웅의 ‘그댈 위한 멜로디’는 정규 2집에 담긴 노래로, 로이킴이 작사와 작곡에 참여했다.
팬들과 함께 부를 수 있는 떼창 응원가 ‘그댈 위한 멜로디’ 뮤직비디오를 공개한 임영웅은 현재 전국투어 콘서트에 한창이다. 오는 11월 21일부터 23일까지 그리고 11월 28일부터 30일까지 KSPO DOME에서 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 서울 콘서트가 열린다.
