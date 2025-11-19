“떼창 준비 됐나요”…임영웅 ‘그댈 위한 멜로디’ MV 공개

가수 임영웅이 신곡 뮤직비디오로 기분 좋은 에너지를 전했다.

19일 오후 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’의 수록곡인 ‘그댈 위한 멜로디’ 뮤직비디오가 공개됐다.

뮤직비디오 속 임영웅은 기타를 시작으로 드럼과 피아노, 우쿠렐라, 아코디언, 트럼펫까지 다양한 악기를 섭렵해 흥을 더하는 가하면, 독보적인 비주얼과 트렌디한 스타일링으로 팬들을 설레게 만들고 있다.

“팬 분들이랑 같이 부르면 참 재미있겠다”며 ‘그댈 위한 멜로디’를 소개했던 만큼, 떼창이 절로 나오는 중독성 강한 후렴구와 밝고 희망적인 가사도 돋보인다.

‘그댈 위한 멜로디’ 뮤직비디오는 세트장과 함께 XR 기술을 활용해 가상공간을 실감 나게 구현할 수 있는 스튜디오인 네이버 1784 사옥 내 비전스테이지에서도 촬영됐다.

8K 대형 LED 스크린과 영화 제작에 사용되는 씨네 카메라, 조명 및 초현실적인 가상환경에서 촬영할 수 있는 버추얼 프로덕션 장비들로 촬영돼 리얼한 현장감은 물론, 극적인 효과까지 더해졌다. 임영웅의 ‘그댈 위한 멜로디’는 정규 2집에 담긴 노래로, 로이킴이 작사와 작곡에 참여했다.

팬들과 함께 부를 수 있는 떼창 응원가 ‘그댈 위한 멜로디’ 뮤직비디오를 공개한 임영웅은 현재 전국투어 콘서트에 한창이다. 오는 11월 21일부터 23일까지 그리고 11월 28일부터 30일까지 KSPO DOME에서 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 서울 콘서트가 열린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

