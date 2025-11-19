엄태웅♥윤혜진 딸 지온, ‘성악 엘리트’로 선화예중 합격

사진= 윤혜진 SNS

배우 엄태웅·발레리나 윤혜진 부부의 딸 지온 양이 성악 전공으로 선화예술중학교에 합격했다.

윤혜진은 19일 SNS에 “교복 맞추러 가자♡ 선화인”이라며 딸 지온 양의 합격 소식을 전했다. 지온 양은 성악 전공으로 예중 입시에 준비해왔으며, 그간의 노력은 명문 예술중학교 합격이라는 결실로 돌아왔다. 윤혜진은 이어 “탐나네…”라며 교복을 맞춰 입은 딸의 모습을 공개해 보는 이들에게 훈훈함을 안겼다.

앞서 윤혜진은 유튜브 채널을 통해 지온 양의 입시 준비 과정을 공개한 바 있다. 윤혜진은 “이 친구 때문에 제가 이렇게 움직여본 것도 처음이고, 그 친구도 처음이어서 지금 서로 많이 당황하고 있지만 지온이가 생각보다 예중에 가고 싶은 마음이 큰가 보다. 너무너무 열심히 한다”며 딸의 열정을 전했다. 이어 “성적도 많이 올랐고 본인 스스로 뭔가 느꼈을 때 하고자 하는 목표가 아주 간절하고 확고해졌을 때는 시키지 않아도 한다는 걸 진짜 느꼈다”고 덧붙였다.

엄태웅과 윤혜진 부부는 2013년 결혼해 슬하에 딸 지온 양을 두고 있다.

