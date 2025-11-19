아우디 코리아, 아우디 수성 전시장 새 단장

아우디 코리아(사장: 스티브 클로티)는 아우디 공식 딜러사인 아이언오토(대표: 김민규)가 대구 수성 지역에 아우디 수성 전시장을 리뉴얼 오픈한다고 밝혔다.

아우디 수성 전시장은 연면적 1714.39㎡ 규모의 지상 2층 전시장으로, 최대 8대의 차량을 전시할 수 있다. 다양한 아우디 모델을 직접 확인하고, 전문 세일즈 컨설턴트의 맞춤형 상담 서비스를 제공받을 수 있어 고객의 프리미엄 브랜드 경험을 한층 강화했다.

스티브 클로티 아우디 코리아 사장은 “아우디 수성 전시장의 리뉴얼 오픈은 대구·영남 지역에서의 고객 접점을 강화하기 위한 중요한 기반이 될 것이다.“ 라며, “새로워진 전시 공간을 통해 고객 여러분께 아우디의 제품 경쟁력과 브랜드 가치를 더욱 체계적으로 전달할 수 있기를 기대한다“고 말했다.

김민규 아이언오토 대표는 “대구 지역 고객들에게 더욱 쾌적하고 한층 업그레이드된 공간에서 아우디 모델을 소개할 수 있게 되어 기쁘다”며, “앞으로도 지역 고객들이 아우디 브랜드를 신뢰하고 만족할 수 있도록 최상의 서비스 환경을 제공하겠다”고 전했다.

아우디 수성 전시장은 대구광역시 수성구 들안로 185에 위치하며, 평일 및 주말 모두 오전 9시부터 오후 8시까지 운영된다.

전시장 오픈을 기념해 한 달간 방문 고객 및 계약 고객을 위한 이벤트가 진행되며, 자세한 내용은 아이언오토 공식 홈페이지 및 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

아이언오토는 부산, 울산, 경남 지역 아우디 공식 딜러사로서 2019년 국내 최대 규모의 아우디 양산 서비스센터를 시작으로 현재 6개 지역(부산 금정·해운대·수성·창원·울산·김해)에 신차 전시장과 양산 공식 인증 중고차 전시장, 그리고 7곳의 서비스센터(민락·금정·양산·대구·창원·진주·울산)를 운영하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

