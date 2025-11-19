직장인 10명 중 7명 “정년 연장 찬성”

정년 연장에 대한 직장인들의 공감대가 세대를 넘어서 확대되고 있는 것으로 나타났다.



그동안 세대 간 이해관계가 첨예하게 갈리는 대표적 ‘세대 갈등’ 이슈로 분류돼 왔지만 최근 조사에서는 찬성 의견(74%)이 ‘현행 유지’(12.9%)와 ‘정년 폐지’(13.1%)를 크게 앞지르며 정년 연장을 지지하는 흐름이 뚜렷해졌다.



19일 리멤버앤컴퍼니가 운영하는 비즈니스 네트워크 서비스 리멤버가 직장인 회원을 대상으로 한 기초 인식 조사에 따르면 50대(77.9%)와 60대(80.8%)뿐 아니라 20대(67.9%)와 30대(70.4%)에서도 정년 연장 필요성에 대한 공감이 높게 나타났다. 청년층 역시 정년 연장을 기성세대의 이익 문제가 아닌 ‘자신의 미래 리스크’로 인식하기 시작했다는 분석이다.



이상적인 정년에 대한 의견도 비슷한 흐름을 보였다. 정년 연장 찬성 응답자의 60.2%가 만 63~65세를 적절한 기준으로 꼽았으며 모든 연령대에서 과반을 차지했다. 다만 60대 이상에서는 ‘만 66~69세’가 30.2%로 높게 나타나 연령대에 따른 기대치 차이도 드러났다.



정년 연장을 원하는 이유로는 세대 공통적으로 ‘경제적 불안’이 가장 많이 지목됐다. ‘노후 생활 안정’(39.0%)과 ‘국민연금 수급 이전의 소득 공백’(17.8%)이 상위를 차지했다. 다만 60대 이상은 ‘축적된 경험과 노하우를 활용하기 위해’(29.7%)를 1순위로 꼽아 은퇴 이후에도 사회적 역할을 이어가고자 하는 욕구를 보였다.



실행 방식에 관한 의견은 세대별로 엇갈렸다. 20대는 ‘성과·직무 중심 임금 체계 개편’(28.6%)을 우선 과제로 제시하며 공정성 확보를 강조한 반면 40대(27.2%)와 50대(27.4%)는 ‘고령 인력 재교육’을 최우선 과제로 꼽아 조직 생산성 유지에 대한 현실적 우려를 드러냈다.



주대웅 리멤버 리서치사업실장은 “이번 조사 결과는 정년 연장 논의를 단순한 세대 갈등의 틀에서 벗어나, 인사·고용 시스템 전반을 어떻게 재설계할지에 대한 방향으로 전환할 필요성을 보여준다”고 말했다.

