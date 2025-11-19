가수 던, 할머니 기일에 조부상…“추운데 먼 길 오실까 연락안해”[전문]

사진= 가수 던 SNS

가수 던의 할아버지가 별세했다.

지난 18일 던은 개인 SNS에 “오늘 제가 세상에서 가장 사랑하는 할아버지가 저희 가족 곁을 떠나셨습니다. 신기하게도 할머니의 기일인 오늘 가신 걸 보니 두 분께서 저와 저희 가족을 안심시키려고 말하는 것 같아요”라며 생전 할아버지와 함께 찍은 셀카 여러 장을 게재했다.

이어 던은 “그래도 가시기 전, 짧지만 할아버지와 보낸 시간이 어느 시간보다 뜻깊고 소중하게 여겨지네요. 제 지인분들께는 날도 추운데 먼 길 오실까 염려되어 따로 연락은 안 드렸습니다. 저희 할아버지의 평안하고 새로운 여정을 위해 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다”라며 고인을 추모했다.

이하 던 SNS 글 전문.

오늘 제가 세상에서 가장 사랑하는 할아버지가 저희 가족 곁을 떠나셨습니다

신기하게도 할머니의 기일인 오늘 가신 걸 보니

두 분께서 저와 저희 가족을 안심시키려고 말하는 것 같아요

그래도 가시기 전, 짧지만 할아버지와 보낸 시간이

어느 시간보다 뜻깊고 소중하게 여겨지네요

제 지인분들께는 날도 추운데 먼 길 오실까 염려되어 따로 연락은 안 드렸습니다

저희 할아버지의 평안하고 새로운 여정을 위해 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]