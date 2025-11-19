‘한·중·일 바둑삼국지’ 농심신라면배, 21일 2차전 출발… ‘연승 사나이’ 강동윤 9단, 탄샤오 9단과 격돌

2022년 농심신라면배 세계바둑최강전에서 5연승을 거둔 강동윤 9단. 사진=한국기원 제공

동아시아 삼국의 자존심을 건 바둑 삼국지, 재출발한다.

제27회 농심신라면배 세계바둑최강전 2차전(5~9국)이 오는 21일부터 26일까지 닷새간 부산 동래구 농심호텔에서 속행된다.

첫 대국에서는 한국의 강동윤 9단과 중국 탄샤오 9단이 맞붙는다. 상대전적은 2승 4패로 탄샤오가 다소 앞서있다. 한국은 강동윤의 연승 본능에 기대를 건다. 2008년과 2022년 농심신라면배 본선에서 두 번이나 5연승을 기록한 기사다. 지난 1차전에서 이지현 9단과 쉬자위안 9단(일본)을 연파한 탄샤오의 기세를 꺾어야 하는 중요한 일국이다.

중국의 탄샤오 9단(왼쪽)이 지난 2025 농심신라면배 1차전에서 이지현 9단과 대국을 벌이고 있다. 사진=한국기원 제공

한편, 한국은 지난 1차전에서 선발주자 이지현이 리친청 9단(중국)과 후쿠오카 고타로 7단(일본)을 연파하며 기세를 올렸으나, 중국 탄샤오에게 막히며 2연승에 만족해야 했다. 일본은 승전보를 올리지 못한 채 1차전을 마감했다. 1차전 종료 후 각국의 남은 선수는 한국 4명, 중국 4명, 일본은 3명이다.

농심이 후원하고 한국기원이 주최·주관하는 제27회 농심신라면배 세계바둑최강전의 우승 상금은 5억원이다. 본선 3연승부터는 1000만원의 연승 상금을 지급하며 1승을 추가할 때마다 1000만원이 적립된다. 제한시간은 각자 1시간에 초읽기 1분 1회가 주어진다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

