신예 김주은, 김성균과 한솥밥…숏드라마 주인공 발탁

배우 김주은. UL엔터테인먼트 제공

신예 김주은이 UL엔터테인먼트에 둥지를 틀고 활발한 연기 활동을 예고했다.

소속사 UL엔터테인먼트는 신인 배우 김주은과 전속계약을 맺었다고 19일 밝혔다.

소속사 측은 “김주은은 시선을 사로잡는 개성과 연기에 대한 뜨거운 열정이 돋보이는 배우”라며 “김주은이 다양한 작품에서 뛰어난 재능을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정이다. 배우로서 힘찬 출발을 알린 김주은에게 많은 성원과 사랑 부탁드린다”라고 전했다.

김주은은 청순함과 세련미가 공존하는 팔색조 비주얼은 물론, 안정적인 연기력을 지닌 신예다. 이를 입증하듯 김주은은 이번 전속계약 체결에 이어 숏드라마 ‘두근두근 타임루프: 다시, 큐!’ 주인공으로 발탁, 차세대 루키의 탄생을 예감케 했다.

김주은이 출연하는 두근두근 타임루프는 유리 멘털 조감독 김지우가 타임루프를 통해 고수로 성장해가는 판타지 로맨스 코미디로, 유쾌하고 발랄한 전개 안에서 설렘과 재미를 선사할 예정이다. 극 중 김주은은 능력치 만렙, 똘끼도 만렙인 조감독 김지우로 분해 통통 튀는 매력과 신선함으로 이야기에 활력을 불어넣을 전망이다.

특히 짧은 호흡 속에서 강렬한 임팩트가 필요한 숏드라마의 특성상 주인공인 김주은을 향한 관심이 더욱 뜨거운 상황. 첫 주연작 두근두근 타임루프 속 인상 깊은 활약으로 시청자들에게 강렬한 첫인상을 남길 김주은에게 귀추가 주목된다.

이처럼 UL엔터테인먼트의 든든한 지지와 함께 본격적인 연기 활동에 첫발을 내딛는 김주은. 앞으로 그가 배우로서 이루어나갈 성장과 연기 여정에 기대감이 점점 더 높아지고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

