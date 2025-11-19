넷마블, UAE K-엑스포서 ‘나혼렙: 어라이즈 오버드라이브’ 공개

넷마블 아랍에미리트 K-엑스포2025 참가. 넷마블 제공

넷마블이 아랍에미리트 K-엑스포2025 참가해 액션 RPG 나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브를 선보였다.

넷마블은 지난 15∼16일 두바이에서 열린 ‘2025 K-엑스포 UAE: 올 어바웃 케이 스타일’에 참가했다고 19일 밝혔다.

문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 K-엑스포는 K-콘텐츠 및 연관 산업의 해외 동반 수출 활성화를 위해 마련된 한류 박람회로 올해는 캐나다, 스페인, 아랍에미리트에서 순차적으로 진행됐다.

행사가 열린 글로벌 빌리지는 두바이 최대의 문화교류의 상징이자 다문화 축제 공원으로 일 평균 7만명 이상 방문하는 대표 명소다. 이번 행사에는 양일간 약 10만여 명이 방문하는 등 높은 관심을 받았다.

넷마블은 이번 행사에서 나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브를 출품했다. 부스에서는 게임 영상 관람과 시연을 진행하고 포토존 및 선물 증정 이벤트도 함께 운영하는 등 다양한 프로그램으로 관람객의 시선을 사로잡았다.

나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브는 디앤씨미디어의 ‘나 혼자만 레벨업’ IP 기반으로 PC·콘솔 플랫폼 이용자의 눈높이에 맞춰 개발된 액션 게임으로, 오는 25일 출시를 앞두고 있다. 이용자들은 최대 4인이 함께 플레이 가능한 협력 전투 콘텐츠를 통해 다양한 무기·스킬 조합을 통해 전투의 쾌감을 느낄 수 있다.

넷마블 관계자는 “올해 두 차례의 K-엑스포 참가를 통해 현지 팬들과 직접 소통하며 게임에 대한 반응을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 새로운 콘텐츠를 지속적으로 선보일 수 있는 오프라인 접점을 확대해나갈 계획이니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

