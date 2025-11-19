“뽀뽀가 범죄냐” BTS 진 강제추행 일본인 여성, 기소 후 ‘황당 주장’

사진= 방탄소년단 진. 뉴시스 제공

방탄소년단(BTS) 진을 강제추행한 혐의로 기소된 50대 일본인 여성 A씨가 억울하다는 입장을 내놓았다.

일본 TBS 뉴스 보도에 따르면 A씨는 지난 18일 강제추행 혐의로 기소된 뒤 “분하다. 뽀뽀가 범죄가 될 줄은 생각하지 못했다”고 주장했다.

A씨는 지난해 6월 서울 송파구 잠실실내체육관에서 진행된 진의 팬미팅 ‘프리허그’ 행사에 참석했다. 무대 위에서 진에게 갑작스러운 ‘볼뽀뽀’를 시도했고, 진은 즉각 몸을 피하며 당황한 모습을 보였다. 이후 A씨는 온라인에 “진의 목에 입술이 닿았다. 살결이 매우 부드러웠다”는 글을 남겨 거센 비난을 받았다.

팬들의 분노는 국민신문고 고발로 이어졌다. 팬들은 공중 밀집 장소에서 발생한 추행 혐의로 A씨를 처벌해달라며 신고했고, 경찰은 인터폴과 공조해 A씨의 신원을 확인해 입건했다.

다만 A씨가 일본으로 귀국하면서 조사가 늦어졌고, 그 과정에서 지난 3월 한 차례 수사가 종결되기도 했다. 그러나 A씨가 이후 자진 입국해 경찰에 출석하며 사건이 다시 진행됐다.

서울 송파경찰서는 A씨를 검찰에 송치했고, 동부지검은 A씨를 강제추행 혐의로 정식 기소했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

