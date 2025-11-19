사뮈, 오늘(19일) 정규 2집 '비균형' 발매…카더가든·신해경 참여

자신만의 시선으로 세상을 바라보고 내면을 포착하는 싱어송라이터 사뮈(Samui)가 약 5년 만에 정규 앨범을 발매한다.

사뮈는 오늘(19일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 2집 '비균형 (Dis/Balance)'을 발매한다.

'비균형 (Dis/Balance)'은 가치가 흔들리는 시대 속에서도 본연의 빛을 잃지 말자는 메시지를 담은 앨범이다. 균형이란 완벽함을 뜻하는 것이 아니라, 흔들림 속에서도 지켜낸 나만의 기준임을 깨달아가는 과정에서 13개 트랙이 완성됐다.

특히, 첫 번째 타이틀곡인 '나 언제나'에는 카더가든이, 두 번째 타이틀곡인 '엔젤리즘'에는 신해경이 피처링으로 지원사격에 나서 음악적 시너지를 발휘한다.

앨범 발매와 함께 '나 언제나 (feat. 카더가든)'의 뮤직비디오도 공개되는 가운데, 사뮈가 직접 출연해 눈길을 끈다. 사뮈는 흔들리는 세상 속에서도 자신의 빛을 잃지 않겠다는 다짐을 섬세하게 그려내며 곡의 몰입도를 높일 것으로 기대된다.

사뮈는 그간 EP '음'과 '양'을 잇달아 발매하며, '균형'에 관한 메시지를 지속적으로 던져왔다. 이를 위해 사뮈는 밸런싱 아티스트 변남석과 사진 작업 협업을 진행하는가 하면, 사뮈의 유튜브 토크 콘텐츠 '사유기: 균형을 찾아서’에 초대해 인터뷰를 진행하기도 했다.

이처럼 사뮈는 '비균형 (Dis/Balance)'을 통해 지난해 발매한 싱글 '찾아와줘'에서 시작된 균형을 향한 음악적 여정을 완성한다. 이번 앨범에는 더블 타이틀곡 '나 언제나'와 '엔젤리즘'을 포함해 'ICSG', '넌 늘', '사랑노래', '고백', '빛과 영혼', '아무 일도 없었다는 듯', '한 봄의 꿈', '알고리즘', '떠 (feat. 최원빈)', '찾아와줘', '나 언제나 (feat. 카더가든)', '엔젤리즘 (feat. 신해경)', '안녕' 등이 수록됐다.

사뮈는 2016년 EP '새벽 지나면 아침'으로 데뷔 후 2020년 정규 앨범 '농담'을 비롯해 여러 장의 싱글과 EP를 꾸준히 발표해 왔다. 사뮈는 같은 이야기도 특별하게 들리게 만드는 목소리를 가진 싱어송라이터다. 사뮈는 자신만의 통찰을 가지고 세상을 바라보며, 끊임없이 변하는 내면을 읽고 포착해 음악에 담는다. 담긴 생각에 따라 음악의 모양이 달라지듯, 사뮈는 풍성한 사운드로 폭발적인 힘을 발산하다가도 최소한의 편성만으로 몰입감을 극대화하다가도, 때로는 향수를 불러일으키는 음악으로 많은 음악 팬들의 사랑을 받고 있다.

