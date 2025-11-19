전혜진, 10년 만의 연극 복귀…윤유선 “쓸데없는 걱정이었다”

배우 윤유선이 10년 만에 연극 무대로 복귀한 배우 전혜진을 향해 따뜻한 응원 메시지를 전했다.
윤유선은 19일 자신의 SNS에 “전혜진의 무대를 봤다. 1인 극을 하기에 그의 체력을 걱정했으나 온전히 쏟아내는 그녀를 보며 참 쓸데없는 걱정을 했구나”라고 적었다.
함께 공개된 사진에는 연극 무대에 오른 전혜진의 모습이 담겨 있어 눈길을 끌었다. 윤유선은 무대 위 전혜진을 직접 촬영하며 애정을 드러냈다.
그는 이어 “오래 여운이 남는 너의 무대를 볼 수 있어 가슴 벅찼다. 멋진 배우”라며 후배 전혜진을 향한 깊은 감동을 전했다.
한편, 전혜진은 2023년 12월 남편 이선균과 사별한 뒤 공백기를 가졌다. 이후 영화 ‘크로스’, ENA 드라마 ‘라이딩 인생’을 통해 활동을 재개했다.
2016년 연극 ‘거기’ 이후 연극 무대에 서지 않았던 전혜진은 지난 6일 국립극단 명동예술극장에서 개막한 연극 ‘안트로폴리스 II-라이오스’로 관객을 만나고 있다. 그는 오이디푸스의 아버지 ‘라이오스’의 이야기를 1인 18역으로 소화하며 강렬한 무대를 선보이고 있다.
한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com
