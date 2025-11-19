셀리맥스, 첫 공식 모델 기현·형원 선정…신규 포토카드 3종 20일 공개

사진=셀리맥스(celimax)

더마 코스메틱 브랜드 셀리맥스(celimax)는 국내 첫 브랜드 모델로 몬스타엑스의 기현과 형원을 선정했다고 19일 밝혔다.

셀리맥스는 고객과의 꾸준한 소통을 기반으로 실제 피부 변화에 도움이 되는 효능 중심 스킨케어 제품을 개발해 온 브랜드로 노니앰플·시카 지우개패드·브라이트닝 모공잡티패드 등 올리브영 카테고리 1위 제품을 다수 보유하고 있다.

또한 ‘레티날 샷 타이트닝 부스터’는 지난 9월 기준 아마존 레티날 검색 부문 1위, 페이셜 세럼 4위를 기록하며 틱톡에서 #celimax 해시태그 누적 조회 수가 10억 회를 돌파하는 등 글로벌에서도 높은 관심을 얻고 있는 글로벌 k뷰티 스킨케어 브랜드라고 밝혔다.

셀리맥스는 모델 발탁을 기념해 오는 11월 20일부터 기현·형원 포토카드 3종 증정 기획전을 공식몰에 진행할 예정이며 두 사람의 순수하고 편안한 매력을 담은 신규 이미지도 함께 공개될 예정이다.

기현과 형원 두 멤버는 국내에서 ‘노니 라인’과 ‘브라이트닝 라인’을 시작으로 다양한 브랜드 활동을 이어갈 계획이다.

