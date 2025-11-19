신작 MMORPG ‘카발RED’, 사전 다운로드 개시… 캐릭터명 선점 이벤트

이스트게임즈는 신작 MMORPG ‘카발 레드(CABAL RED)’ 정식 출시를 앞두고 사전 다운로드 및 캐릭터명 선점 이벤트에 나선다고 19일 밝혔다.

이는 이스트게임즈의 대표 IP ‘카발 온라인’의 정통성을 계승한 작품이다. 우선 사전 다운로드 이벤트 오는 21일 오전 11시 25분부터, 캐릭터명 선점은 오는 22일 오전 11시 25분부터 진행한다.

정식 출시는[1] 오는 25일 오전 11시 25분으로 예정됐다. 사전예약에 참여한 이용자 전원에게는 10만 원 상당의 인게임 아이템 패키지가 100% 지급되며, 추첨을 통해 교촌치킨 레드콤보 모바일 쿠폰이 제공된다. 사전예약은 별도의 사전예약 페이지와 구글 플레이, 애플 앱스토어에서 가능하다.

카발RED는 노트북, 구형 휴대폰 등 저사양 기기에서도 안정적으로 구동될 수 있도록 최적화된 개발 구조를 갖췄다. 이를 기반으로, 보다 폭넓은 이용자층이 제약 없이 게임을 즐길 수 있는 환경을 제공한다.

PC와 모바일을 모두 지원하는 크로스플랫폼 방식으로 구현되어 이용자는 원하는 디바이스에서 자유롭게 접속할 수 있다., 플랫폼 간 끊김 없는 플레이 경험이 장점이다. 이러한 기술적 최적화와 접근성 강화는 다양한 이용자층의 편의성을 높여 카발 RED만의 확장된 플레이 경험을 완성한다.

사전 다운로드 기간 동안 이용자는 공식 홈페이지를 통해 런처 설치 후 게임 클라이언트를 미리 다운로드할 수 있고, 정식 오픈 전 원하는 캐릭터명을 먼저 확보할 수 있다. 캐릭터 생성은 서버 당 최대 3개까지 가능하며, 유저는 미리 자신만의 전투 스타일과 플레이 방향을 설정할 수 있다.

한편 카발RED는 대파괴로 문명이 붕괴한 뒤 재건의 길을 걷는 네바레스 세계관을 배경으로 한다. 비밀 결사 ‘프로메테우스’의 음모와 이를 예견한 제1현자 시리우스의 역할이 중심 서사를 이룬다.

이와 함께 ▲공격·방어 조화가 돋보이는 포스 실더 ▲근접 화력에 특화된 워리어 ▲순수 포스를 다루는 위저드 ▲원거리 포스 화살을 운용하는 포스 아처 ▲포스 기반 검술을 사용하는 포스 블레이더 등 다섯 가지 배틀스타일도 함께 공개돼 유저는 출시 전부터 클래스 선택과 캐릭터 설계를 미리 준비할 수 있다.

