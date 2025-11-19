발로란트 게임 체인저스 챔피언십. 20일 서울서 개막…나인테일즈 참가

발로란트 게임 체인저스 서울에 참가하는 한국팀 나인테일즈. 라이엇 게임즈 제공

2025 발로란트 게임 체인저스 챔피언십에 참가하는 10개 팀이 확정됐다.

5대5 대전형 캐릭터 기반 전술 슈팅 게임 발로란트의 개발 및 유통사인 라이엇 게임즈는 20일부터 30일까지 11일 동안 서울 종로구 그랑서울에 위치한 롤파크에서 열리는 발로란트 게임 체인저스 챔피언십에 참가하는 팀들의 라인업을 19일 공개했다.

발로란트 게임 체인저스는 이스포츠 커뮤니티가 가지고 있는 다양성을 아우르는 동시에 발로란트 이스포츠를 즐기는 여성들이 활약할 기회와 무대를 제공하는 대회로, 발로란트 게임 체인저스 챔피언십은 세계 최강의 여성 발로란트 팀을 가리는 국제 대회다. 이 대회가 아시아에서 열리는 것은 올해가 처음이다.

올해 열리는 게임 체인저스 챔피언십에는 10개 팀이 참가한다. 한국이 속한 퍼시픽 지역에서는 집토 GC가 우승자, 나인테일즈가 준우승자 자격으로 출전한다. 나인테일즈는 한국팀으로는 처음으로 게임 체인저스 챔피언십 무대에 오른다.

아메리카스 지역에서는 북미 스테이지 2 우승팀인 쇼피파이 레벨리온 골드와 브라질 우승팀인 팀 리퀴드 브라질, 라틴 아메리카 대표로 KRU 블레이즈, 아메리카스 최종 선발전을 통과한 메이드 인 브라질 GC 등 네 팀이 출전한다.

EMEA에서는 EMEA 스테이지 3 우승자 자격으로 G2 고즌, 서킷 포인트를 많이 획득한 카르민 코프 GC, 자이언트X GC 등 세 팀이 나선다. 중국 대표로는 CN 스테이지 2에서 우승한 노바 이스포츠 GC가 서울에서 경기를 치른다.

우승 후보로 꼽히는 팀은 아메리카스 대표로 출전하는 쇼피파이 레벨리온 GC다. 쇼피파이 레벨리온 GC는 2022년 게임 체인저스 챔피언십에서 준우승을 차지했고 2023년과 2024년에는 연속 우승을 차지한 강호다. 아메리카스 대표로 나서는 팀 리퀴드 브라질이 2023년 준우승, 메이드 인 브라질 GC 또한 2024년 준우승을 차지한 바 있다. 이들과 경쟁하는 EMEA 대표 G2 고즌도 우승 후보로 이름을 올렸다. 2022년 게임 체인저스 챔피언십에서 우승을 차지한 G2 고즌은 매년 4강에 들어간 바 있다. 한국 대표로 출전하는 나인테일즈가 이들을 상대로 어느 정도의 경쟁력을 보여주느냐도 관심사다.

2025 발로란트 게임 체인저스 챔피언십은 LCK의 보금자리라고 할 수 있는 서울 종로에 위치한 롤파크에서 20일 막을 올린다. 일주일 동안 펼쳐지는 3전 2선승제 더블 엘리미네이션 토너먼트에서 살아 남은 네 팀이 결승전 주말 경기에 임할 기회를 얻는다. 결승전 주말의 시작인 오는 28일에는 결승 직행전과 하위조 준결승전 경기가 진행되고 11월29일 하위조 결승전, 11월30일에는 대망의 결승전이 펼쳐진다. 하위조 결승전과 최종 결승전은 5전 3선승제로 진행될 예정이다. 한국 대표 나인테일즈는 개막일인 20일 중국의 노바 이스포츠 GC를 상대로 챔피언십 우승을 위한 첫 경기에 나선다.

한편 라이엇 게임즈는 대회 일정이 진행되는 동안 롤파크를 발로란트 테마가 적용된 발파크(VAL Park)로 운영할 예정이다. 10일 간 발로란트와 발로란트 이스포츠 관련 체험형 프로그램과 인플루언서 매치 등 다양한 이벤트가 진행된다. 또한 농심 레드포스, T1, DRX, 젠지 이스포츠 등 발로란트 챔피언스 투어 퍼시픽 리그 소속 한국 팀들의 팬 사인회도 현장에서 진행될 예정이다.

발로란트 게임 체인저스 티켓을 소지한 현장 방문객들은 경기 관람과 더불어 체험 부스 바로 입장 및 라이엇 PC방 5시간 이용권 등 특별한 혜택을 받을 수 있다.

