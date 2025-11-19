이이경, 루머 폭로자 ‘AI 아냐’ 번복에 “피해 극심, 선처 없다”

배우 이이경. 뉴시스

배우 이이경의 사생활 의혹을 제기했던 A씨가 AI 조작설에 대해 반박하자 이이경 측이 다시 입장을 전하며 법적 대응 상황을 알렸다.

19일 이이경의 소속사 상영이엔티는 공식 입장문을 통해 “앞서 당사는 배우 이이경에 대한 게시물의 작성자에 대하여 협박 및 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 법적 대응을 진행했음을 알려드린 바 있다”며 “지난 3일, 사건을 인지하고 신속하게 고소장을 제출한 이후 고소인 진술 조사를 마쳤으나, 피고소인에 대한 신원을 확보하고 수사기관의 수사를 거쳐 사건이 종결되기까지 다소 시간이 걸리는 중”이라고 밝혔다.

이어 “법률대리인을 통해 진행 상황을 확인 중에 있으며 결과가 조속히 나올 수 있도록 최대한 협조하고 있음을 알려드린다”며 “작성자 및 유포자들의 악의적인 행위로 인해 배우와 소속사의 피해가 극심하였고, 해당 행위에 대하여 국내외를 불문하고 처벌을 받는 것으로 인지하고 있는 만큼 당사는 다소 시일이 걸리더라도 선처 없이 강경 대응을 이어갈 예정”이라고 강조했다.

그럼면서 “공식 제보 메일은 상영이엔티 계정을 통해 검토 중이니 지속적인 악성 게시글 제보 부탁드린다”고 덧붙였다.

앞서 A씨는 지난달 이이경과 나눴다며 음담패설이 담긴 카카오톡 대화, SNS 다이렉트 메시지 등을 공개했다. 당시 이이경 측은 “허위”라며 “수개월 전에도 금전을 요구하는 협박성 시도가 있었다”고 반박했고, 이후 A씨는 돌연 AI로 만든 내용이라고 밝히며 사과했다.

하지만 A씨는 이날 “사실 겁이 나서 모든 게 거짓말이라 했다. 혹시 고소를 당하거나 돈을 물어야 할까 봐”라며 “AI는 연예인 사진을 절대 만들 수 없고 나는 그런 방식으로 AI를 사용한 적이 없다. 내가 올린 증거는 모두 진짜”라고 입장을 번복해 다시 논란이 되고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]