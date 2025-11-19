디즈니+·티빙·웨이브, 국내 최초 3자 결합…OTT 지각변동 일어날까

OTT 플랫폼 디즈니+·티빙·웨이브가 국내 최초로 3자 결합 상품을 내놓으며 넷플릭스 독주 체제에 도전장을 내밀었다. 앞서 티빙과 웨이브가 합병 막바지 단계에 접어든 만큼 국내 OTT 시장 재편의 신호탄이 될 수 있다는 분석이 나온다.

디즈니+·티빙·웨이브가 손을 맞잡아 국내 OTT 시장에 거센 지각변동을 예고했다. 글로벌 공룡과 국내 양대 플랫폼의 3자 결합이라는 이례적 협업은 ‘반 넷플릭스 동맹’의 상징으로 OTT 시장 경쟁 구도를 새롭게 재편할 분수령이 될 전망이다.

디즈니+와 티빙은 양사 플랫폼은 물론이고 웨이브까지 모두 이용할 수 있는 번들 상품을 출시했다고 지난 18일 밝혔다. 글로벌 OTT 콘텐츠 일부가 국내 OTT 플랫폼 내에서 브랜드관 형태로 제공된 적은 있지만 구독형 요금제를 결합 상품으로 출시한 건 최초다. 3개 플랫폼의 스탠다드 상품을 묶은 요금제는 월 2만1500원으로 각 서비스를 개별로 구독할 때보다 최대 37% 저렴하다.

소비자는 한 번의 구독으로 티빙·웨이브의 드라마, 예능, 뉴스 콘텐츠와 KBO리그 중계를 포함한 스포츠 콘텐츠와 더불어 디즈니+가 보유한 디즈니·픽사·마블·스타워즈·내셔널지오그래픽·훌루(Hulu)의 대작까지 광범위한 콘텐츠를 합리적인 가격에 즐길 수 있게 됐다. 양사는 지난 5일 일본 디즈니+에서 론칭한 티빙 컬렉션을 통해 각국 이용자 만족도 제고를 위한 긴밀한 협력을 예고한 바 있다.

업계에서는 국내 최초로 글로벌 스트리밍 서비스와 로컬 OTT 플랫폼이 통합된 구독 경험을 제공하는 기념비적인 파트너십이라는 평가가 나온다. 토니 자메츠코프스키 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 DTC 사업 총괄 수석부사장은 “이번 파트너십이 스트리밍 업계 내에서 국경을 초월한 새로운 협력 기준을 세울 수 있기를 바란다”고 밝혔다. 김소연 디즈니코리아 대표는 “본 파트너십이 한국 스트리밍 시장의 판도를 바꾸는 게임 체인저가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

최주희 티빙 대표는 “티빙과 웨이브의 강력한 K-콘텐츠와 디즈니의 프리미엄 콘텐츠가 결합해 국내 이용자들에게 합리적인 서비스를 선보이게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 티빙은 강력한 콘텐츠 라이브러리를 기반으로 이용자에게 더 큰 즐거움과 감동을 전할 수 있도록 과감하고 혁신적인 도전을 이어갈 것”이라고 말했다.

현재 국내 OTT 시장은 넷플릭스 독주 체제다. 아이지에이웍스 모바일인덱스 조사 결과 10월 기준 국내 월간활성이용자수(MAU)는 넷플릭스(1504만명)에 이어 쿠팡플레이(795만명)·티빙(765만명)·웨이브(425만명)·디즈니+(261만명) 순이다. 티빙·웨이브·디즈니+의 MAU를 단순 합산해도 넷플릭스에 못 미친다.

넷플릭스가 국내외 OTT 시장에서 독점적 지위를 강화하는 상황에서 세 플랫폼 간 협력은 ‘반 넷플릭스 연합’으로 풀이된다. 이미 티빙과 웨이브의 합병은 최종 단계에 접어들었다. CJ ENM과 콘텐츠웨이브의 모회사인 SK스퀘어는 지난 6월 공정거래위원회로부터 합병을 조건부 승인받았다. 콘텐츠웨이브는 지난 8월 서장호 CJ ENM 콘텐츠유통사업본부장을 신임 대표이사로 선임했다.

합병 법인 출범은 해를 넘길 것으로 전망된다. 티빙의 지분을 13.5% 보유하고 있는 2대 주주 KT스튜디오지니가 합병에 반대하고 있기 때문이다. 합병 이후 CJ ENM, SK스퀘어에 이어 3대 주주로 내려앉을 가능성이 큰 KT스튜디오지니는 통합 OTT에서의 콘텐츠 입지·영향력 축소, IPTV 가입자 감소 등을 우려하고 있다.

CJ ENM 측도 최근 3분기 실적 컨퍼런스콜에서 “현재 합병에 준하는 만큼의 운영 시너지는 내고 있으나 아직 이해관계자들과 충분한 협의가 이뤄지지 않았다”고 말을 아꼈다. 다만 서비스·상품 영역에서 티빙과 웨이브가 이미 단계적으로 통합을 진행 중인 만큼 최종 합의가 이뤄진다면 국내 OTT 경쟁 구도도 한층 빠르게 재편될 것으로 보인다.

