이경실, 고가 달걀 논란에 직접 입장… “품질 기준으로 가격 책정”

개그우먼 이경실. 사진 = 이경실 SNS 계정

개그우먼 이경실이 달걀 브랜드 ‘우아란’의 고가 논란과 관련해 입장을 밝혔다.

19일 이경실은 자신의 SNS를 통해 “우아란은 판매가격 기준은 난각번호가 아닌 HU(호우유니트)라는 품질 단위”라며 “어떤 난각번호와 경쟁해도 좋을 만큼 높은 품질을 가진 달걀”이라고 해명했다.

이어 그는 “달걀의 품질등급은 +1, 1, 2, 3등급으로 최종 판정된다. 난각에 표기된 1, 2, 3, 4번은 사육환경이며 달걀의 품질 등급과는 무관하다”며 “우아란이 높은 가격을 유지하는 이유는 원료와 사육 방식의 차이”라고 강조했다.

그러면서도 이경실은 “양질의 달걀을 만든다는 자부심에 소비자의 마음까지 헤아리지 못한 점 진심으로 사과드린다”며 고개를 숙였다.

앞서 조혜련은 지난 16일 자신의 SNS에 “알이 다르다”며 이경실이 판매 중인 ‘우아란’ 달걀을 홍보하는 게시물을 올렸으나, 30구 한판 기준 1만5000원으로 판매되는 난각번호가 4번 달걀 가격이 과도하다는 지적이 이어지며 누리꾼들의 비판을 받았다.

난각번호는 사육환경을 나타내는 번호로 1번은 방사사육, 2번은 축사 내 방사, 3번은 개선된 케이지, 4번은 기존 케이지에서 사육된 닭을 의미한다.

논란이 확산되자, 이경실 ‘우아란’ 공식 판매 사이트인 ‘프레스티지’는 현재 접속불가 상태로 전환됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]