윤채경, 이용대와 1년째 열애설?…소속사 “사생활 확인 어렵다”

걸그룹 에이프릴 출신 배우 윤채경이 배드민턴 국가대표 출신 이용대와의 열애설과 관련해 입장을 전했다.

윤채경 소속사 PA 엔터테인먼트 관계자는 19일 이용대와의 열애과 관련해 “사생활이라 확인이 어렵다”고 밝혔다.

앞서 한 매체는 윤채경이 이용대와 1년째 열애 중이라고 보도했다. 보도에 따르면 두 사람은 8살 나이 차이를 극복하고 만남을 이어왔으며, 주변에 서로를 연인으로 소개한 것으로 알려졌다.

한편, 이용대는 1988년생으로 만 37세다. 그는 배우 변수미와 2017년 6년 열애 끝에 결혼한 후 딸을 얻었으나, 약 1년 만인 2018년 이혼했다. 현재 홀로 딸을 키우고 있다.

윤채경은 1996년생으로 만 29세다. 그는 2012년 그룹 퓨리티로 데뷔했으며, Mnet ‘음악의 신2’ 속 걸그룹 C.I.V.A 멤버로 활동했다. 이후 2017년 에이프릴로 재데뷔했고, 2022년 팀 해체 후에는 드라마 ‘고려 거란 전쟁’, ‘컨피던스맨 KR’ 등에 출연하며 배우로 활동 중이다.

