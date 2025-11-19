한국 스포츠산업 알렸다…체육공단, 2025 UAE K-엑스포 참가

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)은 문화체육관광부(장관 최휘영)와 함께 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 ‘2025 UAE K-엑스포’에 참가했다고 밝혔다.

지난 15일부터 나흘간 열린 이번 ‘K-엑스포’는 콘텐츠, 화장품, 식품 등 다양한 분야의 한류 산업을 아우르는 종합 K-컬처 박람회로 올해 8월 캐나다 토론토, 9월 스페인 마드리드에 이어 두바이에서 세 번째로 열렸다.

이번 행사는 문화체육관광부, 산업통상자원부 등 6개 부처와 체육공단을 비롯한 한국콘텐츠진흥원, 대한무역투자진흥공사 등 12개 기관의 공동 협력을 통해 전시, 공연, 체험 이벤트 등 일반 관람객(B2C) 대상 프로그램과 국내외 기업 간(B2B) 수출 상담 프로그램으로 구성됐다.

체육공단은 기업 간(B2B) 프로그램에 참여해 10개의 수출 유망 스포츠 기업의 AI 신체 분석 기기, 기능성 스포츠 기구, 필라테스 용품 등을 선보이며, 두바이 및 인근 지역의 바이어와 105건, 약 396만 달러 규모의 1대 1 수출 상담을 진행한 결과, 총 4건의 수출 계약 및 협약을 체결했다.

특히, 스포츠 기업 상담 부스에서는 기업별 최신 기술을 접목한 대표 제품을 체험할 수 있는 ‘쇼케이스’ 존을 마련해 현장을 방문한 바이어들로부터 큰 주목을 받았다.

체육공단 관계자는 “미국 관세정책 등 대외 무역 환경 변화로 시장 다변화의 중요성이 증대되고 있다.”라며 “앞으로도 스포츠 기업의 신시장 개척을 위해 다양한 스포츠산업 지원을 이어갈 것”이라고 전했다.

