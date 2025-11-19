‘골프 여제’ 박세리, 트롯계도 접수?…‘미스트롯4’ 마스터로 나선다

‘골프 여제’ 박세리가 ‘미스트롯4’에 마스터로 합류한다. 사진 = 바즈인터내셔널

‘골프 여제’ 박세리가 ‘미스트롯4’에 마스터로 합류한다.

12월 첫 방송을 앞둔 TV조선 ‘미스트롯4’ 측은 대한민국 최초로 ‘여제’라는 호칭을 얻은 박세리가 심사위원인 ‘마스터’ 자격으로 합류한다고 밝혔다.

박세리는 “평소 트롯 신동들에 관심이 많았다. ‘어린아이들이 어떻게 저렇게 노래를 부를까’ 하고 놀란 적이 많다. 이번에도 유소년부가 기대된다”고 소감을 전했다.

최근 마스터 예심 녹화가 진행된 가운데 제작진은 “큰 대회 경험이 많은 박세리가 자신의 경험에 비추어 참가자들에게 마음에 와닿는 심사평을 많이 해줬다”고 밝혔다.

방송에서 오랜 시간 박세리와 함께했던 MC 이경규, 김성주는 “박세리가 이렇게 감정 표현이 많은 사람인 줄 몰랐다”며 놀라움을 전했다.

한편, ’미스트롯’ 시리즈는 대한민국에 트롯 신드롬을 일으킨 대표 트롯 오디션프로그램이다. 그동안 가수 송가인, 양지은, 정서주 등 걸출한 트롯 여제를 배출하며 국민적 사랑을 받아왔다.

