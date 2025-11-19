[경정] 기록의 벽을 넘는다… 박종덕, 주은석, 김인혜는 커리어하이 향해 질주

미사 경정장에서 선수들이 물보라를 일으키며 질주하고 있다. 국민체육진흥공단

2025시즌 경정도 6회차만 남겨두고 있다. 자신의 한계를 넘어 새로운 개인 기록(커리어 하이)을 쓰는 선수들이 잇따르면서 남은 일정의 긴장감은 절정에 달했다.

■ 박종덕·주은석·김인혜 ‘인생 시즌’ 맞아

박종덕(A1, 5기)은 올해 시즌 후반 가장 돋보이는 선수다. 2022년 13승, 2023년 22승에 이어, 올해는 벌써 22승(승률 29.3%)을 달성, 이미 개인 최다승 기록과 동일하다. 이 기세라면 올해 통산 최고 기록을 가뿐히 갈아치울 전망이다. 특히 올해는 쿠리하라배 특별 경정 3위까지 오르며 최고의 한 해를 맞고 있다.

박종덕(A1, 5기)

주은석(5기, A1)은 더 강렬하다. 기존 기록인 2013년 29승을 넘어 벌써 33승을 기록 중이다. 손제민(6기, A1)도 11년 24승과 같게 24승으로 30승 돌파 가능성이 남아있다.

꾸준함의 대명사 이동준(8기, A1)도 올해 그 꾸준함이 결실을 보았다. 현재 27승으로 최고의 한해를 이어가고 있으며, 4월 스피드온배 대상 경정과 6월 왕중왕전에서 3위를 기록하는 등 올해 가장 행복한 시즌을 보내는 중이다.

김인혜(12기, A2)

여자 선수 중에서는 12기 김인혜(A2)가 독보적이다. 이미 28승(승률32.9%)으로 자신의 최고 기록(2018년 245승) 첫 30승 달성이 유력하다.

이용세(2기, A2)

■ 기존 기록에 호기롭게 재도전

자신의 기존 최고 기록을 정조준한 선수들도 많다. 이용세(2기, A1)는 2022년의 26승을 단 2승 남겨둔 24승(28.2%)을 기록 중이다. 사전 출발 위반(F) 여파로 남은 출전이 제한적일 가능성도 있으나 기록 경신 여부가 관심사다.

문안나(3기, A1)

문안나(3기, A1)는 최근 경기 집중력이 눈에 띄게 좋아지며 올해 22승(31%)을 기록, 2016년의 개인 최고 24승에 근접해 있다.

김도휘(13기, A1) 역시 눈여겨볼 선수다. 2024년 28승으로 개인 최고를 기록했고, 현재 24승(26.4%)으로 4승이 부족하지만, 최근 경기력은 가파른 상승세다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

