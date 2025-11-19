경륜·경정, 광명시 ESG 액션팀 합류… 스포츠 꿈나무 지원 협약도 동시 체결

이성철 경륜경정총괄본부장, 박승원 광명시장, 유상기 광명시 체육회장(왼쪽부터)이 지난 14일 광명시청에서 열린 스포츠 꿈나무 지원 협약식에서 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 국민체육진흥공단

국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 지속가능경영(ESG) 실천을 위한 지역 협력 네트워크인 ‘광명 ESG 액션팀’에 공식 참여했다.

경륜경정총괄본부는 지난 14일 광명시청에서 ESG 이행 협약을 체결하고, 같은 자리에서 광명시·광명시 장애인체육회와 스포츠 취약계층과 지역 유망주를 지원하기 위한 사회공헌 업무협약(MOU)도 함께 맺었다.

이번 협약으로 경륜경정총괄본부는 친환경 경영과 사회적 가치 창출을 핵심 목표로 광명시와 다양한 ESG 추진 과제를 공동 수행하게 된다. 양 기관은 ▲탄소중립 달성 및 자원 순환 촉진 ▲재생에너지 확대 ▲사회적 책임 강화 ▲투명경영 실천 등 지속 가능한 발전을 위한 다각도의 협력을 약속했다. 경륜경정총괄본부는 특히 광명시 내 민·관 ESG 네트워크인 ‘광명 ESG Action Team’ 일원으로서 실무협의체 활동에도 참여하며 지역 차원의 ESG 실천 체계를 강화할 계획이다.

이날 함께 체결된 스포츠 꿈나무 지원 협약은 지역 스포츠 취약계층과 청소년 선수들을 돕기 위한 사회공헌 사업을 보다 체계화하는 데 목적이 있다. 경륜경정총괄본부, 광명시, 광명시 체육회는 ▲스포츠 기반 사회공헌 연간 계획 수립 ▲취약계층 대상 예산 지원 및 배분 ▲관련 단체 연계·관리 ▲사업 성과 홍보 등에서 협력하기로 했다.

경륜경정총괄본부는 이번 협약을 통해 지역사회 내 스포츠 기회 격차를 해소하고, 청소년 선수 등 스포츠 꿈나무들이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원 범위를 확대할 방침이다.

경륜경정총괄본부 관계자는 “ESG 액션팀 참여와 스포츠 꿈나무 지원 협약은 공단이 지속가능경영과 사회적 책임을 강화하겠다는 의지를 보여주는 중요한 출발점”이라며 “지역사회와의 협력을 바탕으로 환경·사회·투명경영을 실천하고, 미래 세대를 위한 지원 사업을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 전했다.

경륜경정총괄본부는 앞으로도 ESG 기반의 지역 협력사업과 스포츠 취약계층 지원 프로그램을 지속적으로 발굴해 추진할 계획이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

