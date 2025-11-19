사본_지면용/인문으로 전하는 다정함의 힘…'제2회 인문문화축제' 22일 DDP서 개막

문화체육관광부는 한국문화예술위원회와 함께 오는 22∼23일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 제2회 인문문화축제를 개최한다고 19일 밝혔다.

문체부는 단절과 경쟁이 깊어진 시대에서의 인문이 회복시키는 관계의 힘에 주목해 ‘내가 나를 일으키는 순간’, ‘우리가 서로 기대어 서는 시간’, ‘나란히 나아가는 사람들’ 등 세 가지 소주제 아래 토크콘서트, 전시, 체험 등 다양한 행사를 진행한다.

이번 축제의 대표 프로그램인 인문 토크콘서트 다정한 대화에서는 서로 다른 분야의 연사들이 한자리에 모여 단절된 시대에 나와 타인, 사회를 잇는 다정한 시선을 회복하기 위한 메시지를 전한다. 22일에는 남궁인 응급의학과 전문의·백경 소방관·정시우 영화평론가·김영하 소설가·요조 작가·윤혜숙 연출가·배우 최희서·이훤 사진작가·김연재 극작가 등이 다양한 주제로 강연한다. 23일은 양다솔 작가·원소윤 작가·조아란 출판마케터·장재열 월간 마음건강 편집장·김지용 정신건강의학과 전문의·김경일 인지심리학자·배우 예수정·연상호 감독·이성민 한국방송통신대 교수가 강연을 이어간다.

올해 진행한 인문사업이 현장에서 어떤 변화를 만들었는지 사례를 공유하는 ‘함께 여는 다정한 시간’도 열린다. 일상 속 인문의 변화와 내일을 주제로 나이와 지역을 넘나든 인문 경험이 어떻게 스며들어 관계의 회복으로 이어졌는지 구체적인 사례들을 소개한다.

22일 전국 700개 문화시설에서 진행한 길 위의 인문학·지혜학교 담당자들이 현장에서 느낀 변화의 순간을 생생하게 전달한다. 23일에는 디딤돌 인문학(한국형 클레멘트코스)을 통해 교정시설, 노숙, 자활 현장에서 인문학이 어떻게 사람들의 일상과 관계를 바꿔냈는지 최준영 책고집 대표·배우 손지나가 참여해 실제 사례 중심으로 전한다.

시민이 일상에서 인문을 접할 수 있는 전시와 공연, 영화 등 다채로운 체험 행사도 진행한다. 인문 사업을 기록한 주제 기획전을 비롯해 청년인문교실 기획전시 ‘고립과 은둔, 고독과 외로움의 방’, 천근성 작가와 디딤돌 인문학이 협업한 참여형 전시 ‘필사 카페: 돈 대신 글을 받습니다’를 개최한다.

야외 잔디언덕에서는 전통 연희 행진부터 타악기(퍼커션), 재즈, 스카, 인디음악까지 다양한 음악과 몸짓이 어우러진 공연을 선사한다. 종이비행기 국가대표가 함께하는 인문 종이비행기 대회와 지역 서점이 참여하는 책 추천(북큐레이션) 부스 등 온 가족이 즐길 수 있는 인문 체험 행사도 놓칠 수 없다.

이정미 문체부 문화정책관은 “인문은 사회적 신뢰를 회복하고 공동체를 단단히 연결하는 문화적 기반”이라며 “이번 축제를 통해 인문을 일상에서 실천하고 인문이 우리 사회가 다시 다정해지는 출발점이 되길 바란다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

