런닝맨 단체 회식에 송지효만 사라졌다?…“지각입니다” 즉각 해명

SBS ‘런닝맨’ 멤버들의 단체 회식 현장이 공개됐다.

17일 하하와 김종국이 운영하는 식당 측은 SNS를 통해 런닝맨 회식 사진을 게재했다.

SBS ‘런닝맨’ 멤버들의 단체 회식 현장이 공개됐다. 사진 = 하하 김종국 운영 식당 SNS 계정

공개된 사진에는 지석진, 유재석, 김종국, 하하, 지예은, 최다니엘, 양세찬이 한자리에 모여 밝은 표정으로 포즈를 취하고 있다. 지예은은 양손으로 얼굴을 감싸는 귀여운 포즈를 보였고, 남자 멤버들은 브이(V) 사인을 하며 회식 분위기를 즐겼다.

그러나 사진 속에 송지효의 모습이 보이지 않자 팬들의 궁금증이 이어졌다. 일부 네티즌은 “송지효는 어디 있나요?”, “지효 누나 왜 없어요?” 등 댓글을 남기며 이유를 물었다.

이에 대해 식당 측은 곧바로 “송지효 님 지각”이라고 답글을 남기며 불필요한 추측을 차단했다. 촬영 또는 일정으로 인해 늦게 합류한 것으로 보인다.

한편, 런닝맨은 지석진, 유재석, 김종국, 송지효, 하하, 최다니엘, 양세찬, 지예은이 함께 출연 중이다. 오는 23일 방송에는 드라마 ‘키스는 괜히 해서’ 주연 안은진, 김무준이 게스트로 합류해 새로운 에피소드를 꾸밀 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]