이이경 루머 폭로자, 입장 번복 또 번복… “겁나서 거짓말했다” 고백

배우 이이경. 사진 = 뉴시스

배우 이이경과 관련한 루머를 폭로했던 A씨가 다시 한 번 사과했다.

19일 A씨는 자신의 SNS에 “마지막으로 말하고 싶었다”며 “내가 올린 글 때문에 여러분께 혼란을 줘서 진심으로 사과드린다. 사실 겁이 나서 모든 것이 거짓말이라고 말했다. 혹시 고소를 당하거나 돈을 물어야 할까 봐, 나와 가족에게 부담 줄까 봐 거짓말을 했다”고 밝혔다.

A씨는 또 “AI는 연예인이라면 사진을 절대 만들 수 없고, 난 그런 방식으로 AI를 사용한 적이 없다. 내가 올린 증거는 모두 진짜였다. 하지만 이 이야기를 다시 크게 만들고 싶지는 않다”며 “이 일과 관련 없어도 다른 피해자들이 계시다면, 그분들의 용기가 AI로 오해받아 피해 입을까 봐 너무 걱정돼 말씀드린다”고 덧붙였다.

앞서 자신이 독일인이라고 밝힌 A씨는 지난달 이이경의 사생활을 폭로한다며, ‘이이경’ 이름으로 저장된 인물과 나눈 메시지를 공개한 바 있다. 메시지에는 이이경의 셀카 사진과 음담패설 등이 포함돼 있었다고 알려졌다.

이에 대해 소속사 상영이엔티 측은 “관련 게시물의 작성자 및 유포자들을 대상으로 허위 사실 유포와 명예훼손 혐의로 서울 강남 경찰서에 고소 접수를 마쳤다”며 “본 사안 관련 어떠한 합의 시도와 보상 논의도 없었다”고 전했다.

논란이 커지자 A씨는 “처음엔 장난으로 시작한 글이 그렇게 많은 관심을 받을 줄 몰랐다. 글을 쓰고 AI 사진을 썼다”고 밝혔으나, 돌연 “AI를 사용했다는 건 거짓말이었다. 고소를 당한 적도 없다”고 입장을 번복했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

