‘女 에이스’ 김가영-스롱 앞세운 하나카드-우리금융캐피탈, 4R 2연패 뚫고 나란히 첫 승… SK렌터카·휴온스는 3연승

하나카드 김가영. 사진=PBA 제공

하나카드와 우리금융캐피탈이 팀의 여자 에이스 김가영(하나카드)과 스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈)의 활약을 앞세워 팀리그 4라운드 첫 승을 신고했다.

하나카드와 우리금융캐피탈은 18일 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026 4라운드 3일차에서 각각 웰컴저축은행과 하림을 4-0, 4-2로 꺾었다. 4라운드 개막 후 2연패에 빠졌던 두 팀은 첫 승을 올렸다.

하나카드는 1세트에 무라트 나지 초클루(튀르키예)-응우옌꾸옥응우옌(베트남)이 세미 사이그너(튀르키예)-김종원을 접전 끝에 11-10(9이닝)으로 제치며 기분 좋게 스타트를 끊었다. 이어진 2세트(여자복식)에선 0-2로 뒤진 5이닝째 김가영이 9점 퍼펙트큐(한 이닝 모든 득점 성공)를 달성해 세트스코어 2-0을 만들었다. 기세를 탄 하나카드는 3세트엔 신정주가 사이그너를 15-6(7이닝)으로 꺾어 매치승까지 한 세트만 남겼다.

웰컴저축은행은 4세트와 5세트에 다니엘 산체스(스페인)가 맹활약을 펼쳐 두 세트를 따냈지만, 6세트(여자단식)에 하나카드는 다시 나선 김가영이 게임을 손쉽게 가져갔다. 김예은을 상대로 김가영은 1이닝째 8점을 빠르게 쌓고 이후 시도한 대회전이 아쉽게 실패하며 한 경기 2회 퍼펙트큐 달성 기회를 놓쳤다. 하지만 김가영은 곧바로 다음 이닝에 마지막 1점을 채워 9-2(2이닝)로 승리, 팀의 귀중한 승리를 견인했다.

우리금융캐피탈 스롱 피아비. 사진=PBA 제공

우리금융캐피탈은 1세트 다비드 사파타(스페인)-엄상필이 1세트 김준태-쩐득민(베트남)을 상대로 11-4(10이닝)로 기선 제압에 성공했고, 이어진 2세트엔 2-2 동점 상황에서 5이닝째 하이런 6점을 터트린 스롱을 앞세워 9-2(6이닝)로 승리했다. 사파타는 김준태를 15-12(9이닝)로 잡아내며 세트스코어 3-0으로 달아났다.

우리금융캐피탈은 하림에 4·5세트를 내주며 턱밑까지 쫓겼지만, 6세트(여자단식)에 스롱이 박정현을 상대로 1-3으로 뒤지던 3이닝부터 1-1-3-1 연속 득점으로 6-3으로 뒤집은 뒤 8이닝째 1점, 9이닝째 2점을 채워 9-3으로 마무리했다.

SK렌터카와 휴온스는 나란히 3연승을 질주했다. SK렌터카는 에디 레펀스(벨기에)의 2승 활약을 앞세워 크라운해태를 세트스코어 4-1로 잡아냈다. 4라운드 3연승을 포함해 3라운드부터 이어오던 연승 행진을 11연승까지 늘렸다. 휴온스는 남자 단식을 모두 승리하며 풀세트 접전 끝에 NH농협카드를 제치고 3연승을 달렸다. SK렌터카가 승점 9로 1위, 휴온스가 승점 8로 2위에 위치했다. 이밖에 에스와이는 한지은의 2승 활약을 앞세워 4-2로 하이원리조트를 제치고 4라운드 첫 승을 올렸다.

대회 4일차인 19일에는 오후 12시30분 휴온스-하림 경기를 시작으로 오후 3시30분 크라운해태-우리금융캐피탈(PBA 스타디움), 하이원리조트-웰컴저축은행(PBA 라운지) 경기가 이어진다. 이어 오후 6시30분에는 하나카드-SK렌터카, 오후 9시30분에는 NH농협카드-에스와이 대진이 펼쳐진다.

휴온스 선수단. 사진=PBA 제공

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

