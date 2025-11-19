뉴비트, 美 아이튠즈 MV 1위·유튜브 뮤직 톱 100 진입

그룹 뉴비트. 비트인터렉티브 제공

그룹 뉴비트가 글로벌 차트에서 입지를 드러내고 있다.

19일 소속사 비트인터렉티브에 따르면 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 지난 18일 미니 1집 ‘라우더 댄 에버(LOUDER THAN EVER(라우더 댄 에버)’의 더블 타이틀곡 ‘룩 소 굿(Look So Good)’으로 아이튠즈 미국 뮤직비디오 차트에서 K-팝 장르 1위, 팝 장르 2위, 전체 장르 5위를 달성하는 기염을 토했다.

앞서 룩 소 굿은 지난 13일 아이튠즈 미국 지역 K-팝 차트 8위에 오른 데 이어, 팝 차트에 144위로 첫 진입하며 심상치 않은 반응을 예고한 바 있다. 또 대한민국 유튜브 뮤직 주간 인기 차트에서는 81위를 기록하며 톱 100 차트에 처음 진입하는 쾌거를 거뒀다. 이는 지난 6일 미니 1집을 발매하고 활동을 시작한 지 약 2주 만의 성과로, 글로벌 음악 시장에서 뉴비트의 존재감이 확대되고 있음을 보여준다.

이처럼 뉴비트는 신곡 발매 직후부터 글로벌 차트에서 두각을 나타내며 이례적인 행보를 이어가고 있다. 룩 소 굿은 발매 직후 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 아이튠즈 차트에서 총 7개국에 이름을 올렸다. 또한 미국 음악 플랫폼 지니어스에서도 톱 팝 차트(Top Pop Chart) 주간 차트 80위로, 당시 국내 K-팝 가수 중 유일하게 차트에 입성하며 화제를 모았다.

뿐만 아니라 뉴비트는 대한민국 유튜브 뮤직 차트 일간 인기 뮤직비디오 부문 3위, 유튜브 뮤직 일간 쇼츠 인기곡 차트 13위를 기록하며 국내외에서 뜨거운 반응을 얻었다. 뉴비트가 이번 미니 1집을 통해 글로벌 무대로 나아가기 위한 준비를 마친 만큼 앞으로 이어갈 행보에 더욱 기대가 모인다.

한편 뉴비트는 각종 온·오프라인 및 음악 방송 등을 통해 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]