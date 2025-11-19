방시혁 다섯 번째 소환, 결론 나오나

방시혁 하이브 의장. 뉴시스

자본시장법 위반 혐의를 받는 방시혁 하이브 의장이 2개월에 걸쳐 총 다섯 차례 경찰 소환 조사를 받았다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 최근 방 의장을 두 차례 추가 소환해 조사를 진행했다고 지난 18일 밝혔다.

첫 소환 조사는 9월15일 이뤄졌다. 당시 14시간이 넘는 고강도 조사를 한 것으로 알려졌다. 두 번째 소환은 같은 달 22일 진행됐다. 이어서 이달 5일 조사 후 7일과 9일에 연거푸 두차례 추가 소환 조사를 한 것으로 알려졌다.

특히 5차 소환 때에는 이튿날인 10일 새벽 1시 무렵까지 조사가 이어졌다. 총 다섯 번째 소환 조사 중 최장 시간인 15시간을 넘긴 것으로 전해졌다.

방 의장의 조사는 1차부터 5차 소환까지 무려 56일이 걸렸다. 그만큼 수사의 난도가 상당했다는 것으로 파악된다.

서울경찰청 관계자는 지난 기자간담회에서 “방 의장 구속영장 신청이나 송치나 결과가 얼마나 걸리냐”는 질문에 “수사가 많이 진행된 것으로 보고 받았다”고 밝힌 바 있다.

한편 방 의장은 2019년 하이브 투자자들에게 주식 상장 계획이 없다고 한 뒤 특정 사모펀드 측에 지분을 팔게 하고, 이후 상장을 한 혐의를 받고 있다.

경찰은 방 의장이 사모펀드 측과 사전에 맺은 비공개 계약에 따라 상장 후 매각 차익의 30%를 받아 약 1900억원의 부당이득을 거둔 것으로 의심하고 있다. 이에 경찰은 올해 6, 7월 한국거래소와 하이브 등을 압수수색하고, 방 의장을 출국 금지시켰다.

현재 방 의장은 회사 상장 당시 관련 법률과 규정을 준수해 법적으로 문제 될 것 없다는 입장이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

