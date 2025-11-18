올해 A매치 마친 홍명보 “목표로 한 2승 달성… 두 경기 모두 전반전은 좋지 않아”

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 18일 서울월드컵경기장에서 열린 가나와의 평가전에서 작전을 지시하고 있다. 사진=뉴시스

올해 마지막 A매치를 마친 홍명보 한국 축구대표팀은 승리로 마무리한 점에 좋은 평가를 내렸다. 부족한 점에 대해서는 수정해나가겠다고 강조했다.

홍명보 한국 축구대표팀이 이끄는 대표팀은 18일 서울월드컵경기장에서 열린 가나와의 평가전에서 1-0으로 이겼다. 지난 14일 볼리비아를 2-0으로 꺾은 한국은 11월 A매치를 2연승으로 끝냈다. 다만 경기력에는 여전히 의문 부호가 남는다. 전반에 슈팅 1개 밖에 날리지 못하는 빈약한 공격력에 허덕였다. 후반 18분 이태석(오스트리아 빈)의 선제 결승골을 앞세워 승리했다. 홍명보호의 그 다음 A매치는 내년 3월이다. 다음은 홍 감독과의 일문일답.

Q. 경기 총평은

1년 동안 고생한 선수들, 스태프들 그리고 추운데 경기장을 찾아와 주신 팬들에게 감사하다. 특히 이번 11월 캠프에 저희가 목표로 삼았던 승리를 두 경기 다 이겨 달성해 선수단에게 고맙다고 말하고 싶다. 전반전에는 원활하게 되지 않았다. 미드필더 플레이가 원활하게 되지 않았다. 후반에는 멤버 교체를 해서 새로 나간 선수들이 좋은 플레이했다고 생각이 든다. 조금 더 하고자 하는 플레이의 근접했다고 생각이 든다. 내년 3월 평가전 그 후로 북중미 월드컵 도전이 다가온다. 우리 선수들이 소속팀에서 터프한 시즌을 보내야 한다. 그런 부분에 있어서 큰 부상 없이 좋은 경기력을 유지해야 한다. 앞으로 지금보다 세밀하게 선수단을 관찰하고 관리해야 해야 한다고 생각한다.

Q. 볼리비아와 가나전 모두 전반에 경기력이 좋지 않았다. 어떻게 수정해 나갈건지.

두 경기 다 전반전은 썩 좋지 않았다는 생각이 든다. 다만 좋지 않았다는 상황에서 실점하지 않았다는 점은 좋다. 실점하면 큰 타격이다. 실점을 하지 않고 경기를 마무리한 건 좋은 점이다. 문제점이 되는 부분들은 저희가 또 발견해서 그 부분들을 월드컵 본선 전에 준비해야 한다. 기본적으로 미드필더에서 공수의 능력을 갖추는 것이 중요하다. 이번 캠프에서는 어려움이 있었지만 다른 선수가 올라오면 해결이 될 것으로 생각이 든다.

Q. 3옵션인 송범근 선수가 골키퍼로 나섰는데.

송범근은 (2022년) 동아시안컵에 한번 출전한 뒤 A매치는 첫 출전이다. 오늘 경기는 좋았다. 그 선수가 소속팀에서 보여준 모습이 그대로 나왔다. 대표팀에서 잘했다기보다 소속팀에서 꾸준히 잘한 게 연결됐다고 본다. 첫 경기치고는 경험이 없는 상황에서, 팀을 위해 좋은 선방을 했다고 생각한다.

Q. 오늘 손흥민에 대한 평가는

손흥민은 소속팀으로 돌아가면 중요한 경기가 있다. 그래서 출전 시간을 조절해줬다. 돌아가면 굉장한 경기가 있어서 부상 위험이 있을 수 있다. 오늘은 미드필더가 원활하게 안 돼 전체적으로 밸런스가 맞지 않았다. 좋은 폼을 유지한 건 맞다. 소속팀에서 좋은 활약을 펼치는 게 좋다고 생각한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

