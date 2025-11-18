프로탁구리그, 파이널스 마무리…남녀단식 장우진·이은혜 초대 챔피언

사진=한국프로탁구연맹 제공

2025 두나무 프로탁구리그가 지난 주말 파이널스 결승을 끝으로 시즌 모든 일정을 마쳤다. 여자단식 이은혜(대한항공), 남자단식 장우진(세아)이 ‘마지막 승부’를 승리로 장식하면서 한국프로탁구연맹(KTTP) 초대 챔피언에 등극했다. 일평균 700여 명의 팬들이 3일간 광명시민체육관 특설경기장에서 최고 선수들의 최강 플레이를 함께했다.

한국프로탁구연맹(KTTP, 총괄위원장 현정화, 이하 프로연맹)은 6월 말 시리즈1, 8월 말 시리즈2를 개최하며 팬들의 관심을 끌었다. 파격적인 상금 규모를 바탕으로 트렌디한 시설의 경기장에서 선수들 묘기를 유도했으며, 이는 온·오프라인 흥행으로 이어졌다. 프로리그 단체전 우선 고정관념을 넘어 개인전 시리즈로 출발을 단행한 실험도 효과적이었다는 평가를 받았다. 시리즈1과 2를 합산한 성적을 기본으로 초청된 16강이 11월 14일부터 16일까지 단판 토너먼트로 경합한 ‘파이널스’는 이름 그대로 시즌 통합 챔피언을 가린 무대였다.

사진=한국프로탁구연맹 제공

시즌 최종전이 된 파이널스는 우승 2000만 원, 준우승 500만 원, 4강 각 200만 원, 8강 각 100만 원, 16강 각 5십만 원 등 총상금 7400만 원이 내걸렸다. 타이틀 스폰서로 함께한 두나무와 개최지 광명시, 스폰서 인바디, 국수본가면심, 교촌에프앤비 그리고 엑시옴, 에코앤드, 티주, 그리다팩토리, KTGRZ SPORTS(케이티지알지 스포츠), 워터파랑, 넥시, 오리지널비어컴퍼니, 링티, 늘찬병원, 넵스랩 등등 파트너로 참여한 다양한 기업들이 마지막 무대까지 함께하면서 성공적인 마무리를 도왔다. 광명시민체육관을 찾아 3일간 선수들과 울고 웃은 약 2100명의 팬들은 누구보다 든든한 후원자였다.

세 시리즈 내내 뜨거웠던 열기와 관심은 한국탁구의 새로운 마케팅 모델을 보여줬다는 점에서 특기해둘 만하다. 프로연맹은 시리즈 내내 실내 스튜디오 특설 경기장에서 SPP(스포츠프리젠테이션)를 활용한 무대 연출로 관중의 몰입도를 높였다. 선수들의 생동감 있는 플레이가 더해지면서 현장에서 관전한 팬들의 큰 호응을 얻었다. 스카이스포츠와 네이버 치지직, 유튜브 등을 활용한 중계방송 또한 높은 시청률을 기록하면서 프로스포츠로서의 탁구의 가능성을 입증했다.

사진=한국프로탁구연맹 제공

OTT 플랫폼 확대 등 뉴미디어 환경에 적응하기 위한 프로연맹의 전략과 실천방안 역시 여전히 진행 중이다. 인스타그램, 치지직, 유튜브 등등 프로연맹의 SNS 채널에 올라오는 쇼츠 영상들은 경기에 집중할 때와는 또 다른 선수들의 다양한 개성을 보여주면서 팬들 사이에 알음알음 화제가 되고 있기도 하다. 프로연맹은 현재 첫 시즌 세 번의 시리즈 중계 영상을 OTT 등에서 효과적으로 활용할 수 있는 방안을 세우고 있는 것으로 알려지고 있다.

드라마틱했던 경기력도 프로리그로 팬들의 시선을 끌어 모을 수 있었던 요소다. 시리즈1에서는 입단 1, 2년차에 가까운 신예 선수들이 두드러지는 활약으로 상위권을 점령했다. 박규현(미래에셋증권)과 이다은(한국마사회)이 남녀단식을 우승했다. 시리즈2에서는 첫 시리즈 때 부진했던 노장들이 분발하면서 판도를 뒤집었다. 장우진(세아)과 양하은(화성도시공사)이 우승했다.

사진=한국프로탁구연맹 제공

마지막 무대였던 파이널스는 남자 장우진(세아), 박강현, 우형규, 박규현(이상 미래에셋증권), 여자 양하은(화성도시공사), 이승미(미래에셋증권), 이은혜, 박가현(이상 대한항공) 등 노장과 신진 선수들이 남녀부 모두 4강을 정확히 반분하면서 대결 구도를 형성했다. 한국탁구의 현재와 미래를 구현해내면서 프로탁구라는 업그레이드 된 무대의 효과를 제대로 확인시켰다. 결국은 고참급 장우진과 이은혜가 우승하면서 첫 시즌 통합 챔피언이 됐지만, 수많은 도전자들은 벌써부터 내년 시즌을 그리고 있다.

지난 2월 말 법인 설립 절차를 밟고 공식 출범한 프로연맹은 1, 2차 시리즈와 파이널스로 구성한 첫 시즌을 무난히 치러내면서 출범 첫 해 성공적인 발걸음을 옮겼다. 첫 시즌 두나무 프로탁구리그에는 남자 6개 팀 36명, 여자 4개 팀 26명의 선수들이 참여했다. 기업부 분류 팀들 중 몇 팀이 내부사정으로 라인업에서 빠진 채 시작하는 등 우려도 없지 않았지만, 팬들과 선수들이 함께 연출해낸 ‘축제’는 걱정을 덜어내고도 남았다. 자신감을 축적한 프로연맹은 내년 새 시즌 전 원하는 팀은 언제라도 합류할 수 있도록 한다는 방침이다.

사진=한국프로탁구연맹 제공

프로연맹 현정화 총괄위원장은 “부족한 점도 없지 않았지만 훌륭한 출발을 했다고 믿는다. 첫 시즌 성공을 위해 노력한 모두에게 감사하다는 인사를 전하고 싶다. 이 정도면 자부심을 가져도 좋다”면서 “프로연맹은 우리 선수들이 훌륭한 기량으로 팬들과 소통하는 파티같은 자리를 만들어주고 싶다는 마음으로 출발했다. 지난 시리즈들은 모두 파티 같았고, 그것만으로도 의미 있다”고 첫 시즌을 마친 의미심장한 소감을 밝혔다. 그러면서 “(앞으로도) 프로무대에서 펼쳐질 선수들의 열정적인 도전에 많은 응원과 격려”를 당부했다.

SMASH THE WAVE! 프로연맹은 첫 시즌 슬로건을 그렇게 내걸었다. 시즌을 함께해 온 ‘탁구의 물결’은 마지막 결산 무대에서도 강렬하게 흘러넘쳤다. 그리고 그 흐름은 내년에도 후년에도 ‘그 후로도 오랫동안’ 끝없이 이어질 것이다.

사진=한국프로탁구연맹 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]