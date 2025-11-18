[오늘의 연예 Pick]‘과태료·벌금 줄줄이’ 백종원, 시청률 1%대→이경실 달걀, 난각번호 4번 공개 후 시끌→성시경, ‘매니저 배신 후폭풍’에 몰라보게 야윈 근황→‘촬영 중 쓰러진’ 김수용, 혈관확장술 성공→티빙도 ‘임영웅 효과’ 볼까…30일 ‘IM HERO’ 독점 라이브

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ ‘과태료·벌금 줄줄이’ 백종원, 시청률 1%대…누리꾼 반응도 ‘싸늘’

지난 5월 각종 논란으로 방송 활동 중단을 선언했던 백종원 더본코리아 대표가 6개월 만에 복귀했다.

지난 17일 첫 방송된 MBC 교양 프로그램 남극의 셰프에서는 백종원이 남극 세종과학기지를 찾아가는 모습이 전파를 탔다. 18일 닐슨코리아에 따르면, 전날 방송한 MBC TV 기후환경 프로젝트 - 남극의 셰프는 전국 시청률 1.8%를 기록했다.

남극의 눈물에 이어 13년 만에 돌아온 기후환경 프로젝트다. 백종원 외에도 임수향·수호·채종협이 출연, 사명감 하나로 혹독한 남극 환경에 고립돼 살아가는 월동대원들을 위해 따뜻한 한 끼를 대접하는 과정을 담았다.

이 프로그램은 당초 지난 4월 중 공개될 예정이었으나 편성이 미뤄졌다. MBC 측은 조기 대선 정국으로 편성 일정을 조정했다고 설명했지만 일각에서는 백 대표가 운영하는 더본코리아와 관련한 논란 때문이라는 해석이 나왔다.

올해 초 백 대표와 더본코리아는 빽햄의 가격을 부풀려 판매했다는 논란에서 시작해 원산지 허위 표기, 농지법 위반, 식재료의 비위생적 보관 등 각종 논란으로 경찰 조사를 받았다. 실제 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 더본코리아는 지난 14일 공시한 기타 행정·공공기관(금융감독·과세당국 등 포함)의 제재 현황에서 총 700만원의 과태료와 벌금을 낸 것으로 알려졌다.

더본코리아는 지난 2월 예산군청으로부터 액화석유가스(LPG)의 안전관리 및 사업법 제44조 제1항과 동법 시행규칙 제69조 위반으로 과태료 80만원을, 지난 4월 강남구청으로부턴 동법 제73조 위반으로 과태료 40만원을 부과받았다. 같은 달 강남세무서로부터 조세범 처벌법 제6조 위반으로 벌금 180만원도 받았다. 이외에도 예산군청으로부터 건축법 제20조 및 농지법 제34조 위반으로 백석공장의 원상회복 명령을 이행한 사실도 전해졌다.

다만 덮죽과 쫀득 고구마빵을 홍보하면서 원산지를 국내산으로 오인하게 했다는 의혹과 관련해 백 대표는 경찰 수사 끝에 무혐의 처분을 받았다.

백종원의 방송 출연에 온라인 반응은 싸늘하다. 누리꾼들은 “여론 눈치 슬슬 보다가 잠잠해지니 구렁이 담 넘어가듯 면죄부 주는 MBC”, “너무 좋아했기에 배신감이 더 커서 볼 때마다 짜증이 솟구치게 만든다”, “방송가에서 영구적 퇴출 시켜야”

반면 “뭐 대단한 거 위반한 것도 아니구만 뭔 퇴출?”, “이건 방송국의 잘못이다. 보기 불편한 사람의 출연분을 굳이 내는 MBC가 문제”라는 반응도 보인다.

한편 백종원의 방송 복귀에 대한 여론을 의식한 듯 MBC는 남극의 셰프 다시보기 서비스를 제공하지 않는다고 알렸다.

◆“이 가격이 맞나요?” 이경실 달걀, 난각번호 4번 공개 후 시끌

사진= 개그우먼 이경실. 이경실 인스타그램 갈무리

방송인 이경실이 판매 중인 달걀 제품이 난각번호와 가격 문제로 논란의 중심에 섰다. 최근 홍보 과정에서 사육 환경 등급이 공개되면서 의견이 엇갈리고 있다.

논란은 16일 조혜련이 SNS에 올린 게시물에서 시작됐다. 그는 이경실이 참여하고 있는 달걀 브랜드를 소개하며 “튼실하다”, “알이 다르다”, “옐로우와 화이트의 조화”라는 문구로 제품을 칭찬했다. 하지만 게시물 속 사진을 통해 난각번호가 ‘4’라는 사실이 드러나자 온라인 커뮤니티를 중심으로 문제 제기가 이어졌다.

사진= 조혜련 인스타그램 갈무리

난각번호는 닭이 어떤 환경에서 길러졌는지를 나타내는 표시다. 1번은 방사 사육, 2번은 축사 내 평사 방식, 3번은 개선형 케이지, 4번은 기존 케이지 사육을 뜻한다. 이경실이 판매하는 제품은 이 중 가장 낮은 사육 환경에 속한다는 점에서 일부 소비자들의 우려가 쏟아졌다.

가격도 도마 위에 올랐다. 해당 달걀은 30구 기준 1만5000원으로 판매되고 있는데, 난각번호 1번(방사 사육) 제품과 큰 차이가 나지 않는 가격대라는 지적이 등장했다.

논란이 확산되자 브랜드 측은 입장을 내고 “사육 환경의 중요성을 인지하고 있지만 모든 농가가 1번 환경을 갖추기는 어렵다”고 설명했다. 이어 “개선이 필요한 4번 환경의 닭에게 좋은 원료를 공급해 양질의 달걀을 생산하는 것도 산업 발전을 위한 또 다른 접근”이라고 밝혔다.

이경실은 지난 8월 자신이 해당 달걀 브랜드의 모델로 활동하며 본격적인 온라인 판매를 시작했다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 어릴 적 어머니가 언니에게만 달걀 프라이를 해줬다는 기억을 언급하며, 이런 경험이 사업을 시작하게 된 계기가 됐다고 전했다.

◆성시경, ‘매니저 배신 후폭풍’에 몰라보게 야윈 근황…신동엽 채널 깜짝 등장

사진= 성시경이 유튜브 예능 '짠한형 신동엽'에 등장한 모습. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 화면 캡처

방송인 신동엽의 개인 채널에 가수 성시경이 깜짝 등장할 예정이라는 소식이 전해지며 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

17일 공개된 채널 영상 말미에는 조세호와 남창희가 신동엽과 반갑게 인사를 나누는 장면이 담겼다.

특히 네 사람이 대화를 시작하려던 순간, 성시경이 예고 없이 등장해 촬영장 분위기를 뜨겁게 만들었다. 성시경은 은은한 미소와 함께 “안녕하세요”라고 인사를 건넸고, 현장에 있던 네 사람은 일제히 환호하며 박수를 보내며 반가움을 표했다.

이번 출연은 성시경이 사전 예고 없이 깜짝 등장하는 특별 출연 형태로, 조세호와 남창희와 함께 자리를 빛낼 예정이다. 평소 친분을 과시해 온 네 사람이 보여줄 유쾌한 케미와 진솔한 대화에 시청자들의 기대가 높아지고 있다.

성시경은 지난 3일, 오랫동안 함께했던 매니저로부터 금전적 피해를 입은 사실을 공개하며 충격을 안긴 바 있다. 그는 “가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 경험하는 건 데뷔 25년 동안 처음 있는 일도 아니지만 여전히 쉽지 않다”고 심경을 전했다.

이어 “솔직히 이 상황 속에서 무대에 설 수 있을지, 서야 하는지를 계속해서 자문하고 있다. 정신적으로나 육체적으로나 자신 있게 괜찮다고 말할 수 있는 상태가 되고 싶다”며 활동에 대한 고민을 드러내기도 했다.

이로 인해 성시경은 개인 채널 업로드를 한 주 쉬기도 했고, 연말 공연 개최 여부를 고민했지만 팬들과의 약속을 위해 예정대로 공연을 진행했다.

한편 성시경은 2000년 싱글 ‘내게 오는 길’로 데뷔한 대한민국 대표 발라드 가수이자 싱어송라이터다. 처음처럼, 거리에서, 두 사람, 희재 등 다수의 히트곡을 발매하며 ‘발라드의 황제’로 불린다. 최근에는 개인 채널에서 요리와 먹방 콘텐츠를 선보이며 큰 인기를 얻고 있다.





◆‘촬영 중 쓰러진’ 김수용, 혈관확장술 성공…“현재 회복중”

사진= 김수용. 미디어랩 시소 제공

배우 김수용이 촬영 중 실신 사건 이후 근황을 전했다.

18일 오후, 김수용의 소속사 미디어랩시소는 연예매체와의 인터뷰에서 “김수용 씨는 급성 심근경색 진단을 받은 후, 오늘 한양대학교 구리병원에서 혈관확장술을 성공적으로 받았다. 지난 17일에는 일반 병실로 옮겨져 의료진의 세심한 치료와 관리 아래 건강을 회복하고 있다”라고 밝혔다.

소속사는 이어 “따뜻한 응원과 격려를 보내주신 모든 분들께 깊이 감사드리며, 소속사 역시 김수용 씨가 건강을 완전히 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 덧붙였다.

김수용은 지난 13일 유튜브 콘텐츠 촬영 중 갑작스러운 실신으로 한양대병원 응급실로 긴급 이송됐다. 당시 응급 치료를 받은 그는 호흡과 의식을 회복했고, 중환자실에서 치료를 이어받았다. 소속사 측은 16일 “김수용 씨는 지난 13일 의식을 잃어 응급실로 이동해 검사 및 치료를 받았다. 현재는 의식을 되찾았으며 안정을 취하고 있는 상태다. 소속사 또한 아티스트의 빠른 회복을 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

한편, 김수용은 KBS 1회 대학개그제에서 장려상을 수상하며 데뷔했으며 최근에는 ‘조동아리’ 채널 등에서 활동을 이어가고 있다.

◆티빙도 ‘임영웅 효과’ 볼까…30일 ‘IM HERO’ 독점 라이브

OTT 플랫폼 티빙(TVING)이 오는 30일 오후 5시 올림픽공원 케스포돔(KSPO DOME)에서 열리는 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 'IM HERO TOUR 2025-서울’ 마지막 회차 공연을 독점으로 생중계한다.

임영웅의 2025 전국투어 콘서트 '아임 히어로(IM HERO)'는 매번 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 기록하며 폭발적인 인기를 증명해 왔다. 임영웅의 이번 전국 투어는 전 세대를 아우르는 명곡들이 담긴 정규 2집 '아임 히어로(IM HERO) 2'를 발표하고 열리는 콘서트이다. 새로운 세트리스트와 압도적인 스케일의 다채로운 무대를 선보일 임영웅의 모습에 팬덤을 넘어 대중들까지 큰 관심을 보내고 있다.

이번 티빙의 독점 라이브는 티켓을 구하지 못한 팬들에게 콘서트의 열기와 감동을 느낄 수 있는 기회가 될 것으로 기대를 모은다.

임영웅은 이번 콘서트 라이브를 앞두고 직접 티빙 독점 생중계에 대한 기대감을 전하기도 했다. 앞서 티빙에서 공개한 스페셜 그리팅 영상에서 임영웅은 ‘더 많은 분들과 함께 하기 위해 준비했다. 티빙 가입만 하면 누구나 무료로 시청할 수 있다’며 ‘저 임영웅과 함께 공연 즐길 준비 다 되셨나요?’라고 시청을 독려하기도 했다. 티빙 가입자는 별도의 이용권 구매 없이도 이번 생중계를 즐길 수 있다.

한편, 티빙은 2022년 임영웅 콘서트 생중계를 통해 당시 역대 라이브 중 최고 유료가입기여자수와 약 96%의 실시간 시청 점유율(분단위 시점 UV 기준)을 기록하며 '임영웅 효과'를 입증한 바 있다. 또한 공연 시작 전 오픈한 라이브 채널을 통해 14만 건이 넘는 채팅 수와 현장 관객의 인터뷰가 실시간 전달되며 현장의 분위기를 전해 이용자들에게 긍정적인 반응을 이끌기도 했다.

티빙 관계자는 "티빙은 최근 라이브 서비스 개편과 '같이 볼래?', '팬덤중계' 등 라이브 콘텐츠 강화를 통해 이용자들의 라이브 콘텐츠를 중심으로 한 총체적 IP 경험 확장에 나서고 있다"라고 설명하며, "이번 임영웅 콘서트 라이브 또한 이용자들에게 한층 더 풍부한 콘텐츠를 제공, 만족도 향상에 기여하길 기대한다"고 전했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

