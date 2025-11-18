경산중앙병원, ‘근원 백승찬 기념 학술제’ 통해 장학기금 500만 원 기탁

의료법인 근원의료재단 경산중앙병원(이사장 정민혜)이 지역 미래 인재 육성을 위해 장학기금을 기탁하며 교육 나눔 활동에 앞장섰다. 경산중앙병원은 지난 14일 (재)경산시장학회(이사장 조현일)에 장학기금 500만 원을 전달했다고 밝혔다.

이번 기탁금은 병원 설립자 근원 백승찬 이사장의 뜻을 기리고자 개최된 ‘근원 백승찬 기념 학술제’를 통해 조성됐다. 병원은 학술 연구 성과를 지역사회에 환원한다는 취지를 담아 기금 마련에 나섰으며, 이를 통해 지역 교육 발전에 기여하게 됐다는 점에서 의미를 더했다.

정민혜 경산중앙병원 이사장은 전달식에서 “설립자의 따뜻한 가르침을 의료 현장에서 이어가고, 이를 다시 지역사회와 학생들에게 돌려드릴 수 있어 매우 뜻깊다”며 “이번 기탁이 어려운 환경 속에서도 학업에 매진하는 학생들에게 작은 희망과 용기가 되길 바란다”고 말했다.

조현일 경산시장학회 이사장(경산시장)은 “지역 의료 발전을 선도하는 경산중앙병원이 교육 분야에도 깊은 관심을 보내주신 데 감사드린다”며 “기탁금이 학생들의 배움과 성장을 돕는 소중한 디딤돌이 될 수 있도록 책임 있게 장학사업을 추진하겠다”고 전했다.

한편, 경산중앙병원은 환자가 직접 평가한 ‘일반 종합병원 기준 의사 만족도 전국 1위’ 의료기관으로, 24시간 응급진료체계와 뇌신경센터·관절척추센터·소화기센터·건강검진센터 등 전문센터를 운영하며 지역 대표 종합병원으로 자리매김하고 있다. 병원은 지속적인 ‘근원 백승찬 기념 학술제’ 개최를 통해 의료 전문성을 확장하는 동시에, 지역사회와 연계한 의료·교육 협력 사업을 이어가며 지역민의 건강 증진과 미래세대를 위한 나눔 활동을 꾸준히 실천하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

